Alphabet, Facebook, Amazon, PayPal et Qualcomm – cinq grandes entreprises technologiques ont publié leurs résultats trimestriels cette semaine.

Les investisseurs du secteur de la technologie ont une semaine chargée à venir, alors que certains des plus grands noms de la technologie publient leurs résultats trimestriels. La semaine dernière, Apple a fourni des résultats bien meilleurs que prévu – la tendance se poursuivra-t-elle cette semaine avec des noms comme Alphabet, Facebook, Amazon, PayPal et Qualcomm déclarant leurs revenus ?

Alphabet

Alphabet est la société mère de Google et publie ses résultats du quatrième trimestre 2021 plus tard dans la journée lors de la session nord-américaine. Le marché s'attend à un $EPS de 27,19 $ sur le trimestre et à des revenus supérieurs à 114 milliards de dollars pour l'exercice se terminant en décembre 2021.

Facebook

Facebook a récemment changé son nom à Meta Platforms, mais son ticker est resté le même – FB. La société devrait annoncer ses résultats trimestriels le 1er février et le marché s'attend à un BPA de 3,83 $ pour le trimestre.

Facebook ne verse pas de dividende et fonctionne avec une marge bénéficiaire brute de 80,85 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 51,66 %. La société est évaluée à un peu plus de 839 milliards de dollars au prix actuel du marché et a une valeur d'entreprise de près de 800 milliards de dollars.

En 2022, Facebook a connu un début d'année difficile. Son cours de bourse est en baisse de plus de -10% alors que le secteur technologique était sous pression en janvier.

Amazon

Un jour plus tard, il est temps pour Amazon de publier ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2021. Les investisseurs s'attendent à un BPA de 3,64 $ sur le trimestre, et la société a raté son estimation des bénéfices lors de la publication précédente.

La croissance des revenus d'Amazon dépasse la médiane du secteur de 50,81 % et la société opère avec une marge bénéficiaire brute de 41,31 %. Tout comme Facebook, le cours de l'action Amazon a baissé de plus de -10 % depuis le début de l'année.

Pay Pal

PayPal est une autre entreprise technologique qui publie aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre 2021. Les investisseurs s'attendent à un BPA de 1,12 $ sur le trimestre et les revenus pour l'exercice se terminant en décembre 2021 devraient être de 25,35 milliards de dollars.

La société ne verse pas de dividende et opère avec une marge bénéficiaire brute de 47,82 %, inférieure à la médiane du secteur de -4,33 %. Son cours de bourse a sous-performé, livrant un négatif de 31,23% au cours des douze derniers mois.

Qualcomm

Qualcomm a programmé son appel aux résultats trimestriels le 1er février 2022, lorsqu'il rendra compte de ses performances financières pour le quatrième trimestre de l'exercice 2022. Le cours de l'action est en hausse de +7,24% au cours des douze derniers mois et le marché s'attend à un BPA de 3$ sur le trimestre.