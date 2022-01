Les investisseurs en or ont été déçus par la sous-performance du métal précieux en 2021. Alors que l'inflation a augmenté, le prix de l'or n'a pas suivi. Alors, qu'apportera 2022 et quels sont les principaux moteurs du prix de l'or dans les mois à venir ?

Le prix de l'or n'est allé nulle part en 2021. Alors que d'autres actifs ont généré des rendements importants (c'est-à-dire les actions, le Bitcoin), l'or a été l'un des actifs qui a sous-performé.

Cependant, malgré des rendements négatifs, le prix de l'or pourrait être à la traîne par rapport à l'évolution des prix constatée sur d'autres marchés. En d'autres termes, comme le disent les traders techniques, le prix vient peut-être de créer de l'énergie pour une cassure.

Voici cinq choses que les investisseurs en or devraient considérer en 2022 :

Une percée technique approche

Faibles valorisations des actions aurifères

Message de la Fed

Flux de reflation

Masse monétaire M2

Après avoir atteint un nouveau record historique à l'été 2020, l'or a rendu une partie de ses gains. En fait, une longue consolidation d'un an a commencé en 2021, et maintenant une cassure technique approche. En tant que tel, la volatilité devrait augmenter sur toute cassure au-dessus ou en dessous des lignes de tendance du triangle.

Alors que les sociétés d'autres secteurs du marché se négocient à des valorisations exorbitantes, les valorisations des actions aurifères restent attrayantes. Cela peut stimuler les investissements dans l'ensemble du secteur, car les investisseurs réaffectent leur portefeuille, ce qui est positif pour le prix de l'or

L'une des raisons de la sous-performance de l'or en 2021 était un dollar américain fort. Malgré l'assouplissement de la Fed et l'expansion de son bilan, le billet vert a gagné dans tous les domaines. Maintenant qu'il se prépare à resserrer les conditions financières, la direction du dollar américain pourrait être la clé de la performance de l'or.

Après l'annonce des vaccins contre le virus COVID-19 fin 2020, les flux commerciaux de relance se sont déversés sur les actifs risqués et hors des valeurs refuges. Cependant, maintenant que les mesures de relance budgétaire et monétaire sont retirées, une inversion des flux de reflation pourrait favoriser l'or et d'autres valeurs refuges.

Enfin, la masse monétaire M2 a atteint des niveaux record pendant la pandémie. Mais l'or a toujours suivi la croissance de la masse monétaire, et il n'y a aucune raison de croire que ce sera différent cette fois.