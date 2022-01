Deux banques centrales annoncent leurs décisions de politique monétaire la semaine prochaine. En plus de cela, l'US Advance GDP et l'US Core PCE Price Index sont garantis pour faire bouger les marchés financiers.

La dernière semaine de négociation complète de janvier est sur le point de commencer demain, et le calendrier économique regorge d'événements qui font bouger le marché. Alors que le marché boursier a terminé la semaine précédente sur un ton baissier, voici cinq événements qui feront bouger les marchés financiers au cours de la semaine à venir, classés par ordre d'importance :

Déclaration du FOMC

Relevé de taux BOC

PIB avancé des États-Unis

Indice des prix US Core PCE

PMI manufacturier et services de la zone euro

Déclaration du FOMC

Les données et les événements économiques les plus percutants proviennent des États-Unis. Ainsi, le dollar américain et les marchés boursiers américains connaîtront une volatilité croissante.

Mercredi, tous les regards sont tournés vers la déclaration du FOMC et la conférence de presse du FOMC qui suivra. La Réserve fédérale devrait relever le taux des fonds fédéraux lors de la réunion de mars, mais des surprises lors de la réunion de janvier ne peuvent être exclues.

Par exemple, que se passerait-il si la Fed annonçait la fin anticipée de son programme de tapering ? Les acteurs du marché examineront de près chaque détail à mesure que la Fed se rapproche d'un resserrement de la politique monétaire.

Relevé de taux BOC

Quelques heures avant la Fed, la Banque du Canada publiera son relevé de taux. On s'attend à ce que le taux d'intérêt reste inchangé, mais une banque centrale est connue pour prendre les acteurs du marché par surprise.

PIB avancé des États-Unis

Le PIB avancé des États-Unis pour le quatrième trimestre 2021 sera publié un jour plus tard. Il s'agit des données sur le PIB les plus importantes parmi les trois trimestrielles publiées pour la simple raison qu'il s'agit de la première à être publiée.

Il montre comment la plus grande économie du monde s'est comportée au cours du trimestre précédent, et le marché s'attend à une croissance de 5,3 % sur le trimestre.

Indice des prix US Core PCE

Vendredi prochain apporte l'indice des prix US Core PCE, attendu à 0,5% MoM. C'est la méthode préférée de la Fed pour mesurer l'inflation et tout écart par rapport aux prévisions affectera les marchés financiers.

PMI manufacturier et services de la zone euro

Avant de traiter les données nord-américaines, les investisseurs voudront peut-être prêter attention à l'indice PMI manufacturier et des services de la zone euro. Prévues pour demain, elles pourraient impacter les paires d'euros, surtout si les données PMI des services s'avèrent inférieures aux prévisions.