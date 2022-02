Infosys, Tata Motors et Tech Mahindra sont quelques-unes des principales actions du secteur des technologies de l'information susceptibles d'être les grands bénéficiaires des dépenses du gouvernement indien cette année.

Mais quels autres investissements sont susceptibles de voir d'énormes gains en 2022 ?

Tout d'abord, notez ceci :

La décision du gouvernement de taxer les crypto-monnaies a également été un moment fort cette semaine, de nombreux experts du secteur estimant que cela pourrait être le début d'une éventuelle réglementation des crypto-monnaies et non d'une interdiction générale.

Compte tenu des perspectives, voici ce que les investisseurs pourraient envisager cette année.

Réseau Gari (GARI)

Nous choisissons Gari Network (GARI), un jeton qui alimente la plus grande application de médias sociaux de l'Inde, Chingari, devant les entreprises grand public pour la simple raison que ce nouveau jeton crypto suscite un intérêt massif en Inde.

Avec plus de 32 millions d'utilisateurs, Chingari est devenu l'un des projets crypto-centriques à la croissance la plus rapide en Inde. Ce mois-ci, l'application intégrera le jeton GARI et verra les créateurs et les influenceurs monétiser le contenu, y compris via des jetons non fongibles (NFT)

Le prix GARI a bondi de plus de 100 % la semaine dernière et pourrait encore augmenter à mesure que de plus en plus de personnes commenceront à utiliser et à bénéficier de l'application.

Infosys

Infosys est l'une des plus grandes sociétés informatiques au monde, le chiffre d'affaires de la société indienne de 786 millions de dollars au troisième trimestre signalant un bond de 12 % dans un contexte d'investissement accru.

La société s'attend à ce que les revenus de l'exercice se terminant en mars augmentent de 20% par rapport aux estimations des analystes de 17%.

Les actions d'Infosys ont chuté de plus de 6 % en janvier, mais devraient augmenter à mesure que les développements infrastructurels dans le secteur augmentent en 2022.

Moteurs Tata

Les actions du constructeur automobile indien basé à Mumbai, Tata Motors, ont augmenté de près de 54 % au cours de la dernière année et de 5 % la semaine dernière pour se classer parmi les principales actions technologiques en Inde.

L'évolution vers la production de véhicules électriques alors que les gouvernements cherchent à promouvoir des projets à zéro émission est susceptible de contribuer à la croissance de l'entreprise en 2022. Bien qu'elle soit à la traîne des principaux géants des véhicules électriques comme Tesla, Tata Motors apprécie l'étiquette d'être une entreprise locale sur un marché des véhicules électriques en pleine croissance. en Inde.

Tech Mahindra

Tech Mahindra est une autre action technologique à surveiller en 2022. Bien que la vente technologique du mois dernier ne l'ait pas épargnée avec une baisse de 18 %, l'action reste l'une des plus performantes de l'année écoulée.

Un rendement de plus de 53 % au cours de la dernière année signifie que les investisseurs ont considérablement augmenté par rapport aux 22 % gagnés sur l'indice Nifty50.

WazirX

WazirX est l'un des principaux échanges indiens de crypto-monnaie qui pourrait être l'un des bénéficiaires de la récente décision du gouvernement de "reconnaître" les crypto-monnaies.

Après plusieurs années d'incertitude autour de l'entreprise, l'entreprise a vu une augmentation du nombre de clients. L'Inde est l'un des pays avec le plus grand nombre de détenteurs et de commerçants de crypto, ce qui signifie que les 9 millions d'utilisateurs sont un petit nombre qui pourrait bientôt augmenter.

Le jeton WRX de la bourse a augmenté de 17 % la semaine dernière et de plus de 780 % l'année dernière.