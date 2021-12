Le géant des médias sociaux Meta a récemment levé certaines sanctions concernant les publicités de crypto-monnaie sur ses plateformes.

Meta, l'une des principales sociétés de médias sociaux au monde, a annoncé plus tôt dans la journée qu'environ 50 000 utilisateurs de Facebook avaient été ciblés par des sociétés de surveillance privées. La société a déclaré avoir informé les personnes touchées par les activités malveillantes.

Dans un article de blog publié plus tôt dans la journée, Meta a déclaré que l'industrie mondiale de la surveillance à l'embauche cible les gens pour collecter des renseignements, manipuler et compromettre leurs appareils et leurs comptes. Il a pris des mesures contre ce groupe d'acteurs malveillants. Meta a ajouté cela;

« Nous avons désactivé sept entités qui ciblaient des personnes sur Internet dans plus de 100 pays ; partagé nos conclusions avec des chercheurs en sécurité, d'autres plateformes et des décideurs ; émis des avertissements de cesser et de s'abstenir ; et a également alerté les personnes qui, selon nous, étaient ciblées pour les aider à renforcer la sécurité de leurs comptes.

La société a déclaré que bien que ces entités prétendent souvent que leurs services ne ciblent que les criminels et les terroristes, le résultat de l'enquête a montré qu'elles ciblaient une catégorie différente de personnes au nom de leurs clients.

Meta a déclaré avoir pris des mesures contre Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube, Blue Hawk CI, BellTroX, Cytrox ainsi qu'une société chinoise inconnue. Le géant des médias sociaux a ajouté que 1 500 comptes liés aux sept entreprises avaient été supprimés de ses différentes plateformes, dont Facebook et Instagram.

Les sociétés cotées travaillaient pour le compte de leurs clients et visaient des personnes, notamment des journalistes et des militants des droits humains dans plus de 100 pays. Facebook a rebaptisé son nom d'entreprise en Meta il y a deux mois dans le but d'étendre sa portée dans l'espace du métaverse.

Meta a également récemment assoupli son interdiction des fournisseurs de services de crypto-monnaie, leur permettant de faire la publicité de leurs produits et services sur ses plateformes. Les échanges de crypto-monnaie, les fournisseurs de services de portefeuille et une foule d'autres entités peuvent à nouveau annoncer leurs services via Facebook et Instagram après la levée de l'interdiction.