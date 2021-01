Le premier mois de trading de l’année touche à sa fin, et les traders/investisseurs s’intéressent à la reprise économique à venir et à ses implications. Sans exception, tout le monde s’attend à la fin de la pandémie COVID-19 cette année, surtout si l’on considère le déploiement du vaccin et la rapidité avec laquelle la vaccination a été effectuée dans certaines régions du monde.

Pour leur part, les États-Unis ont accéléré le processus ces derniers temps. Ils vaccinent environ un million de personnes par jour, un taux qui promet une immunisation de masse d’ici la fin de l’année. À ce moment-là, l’économie devrait être bien engagée sur la voie de la reprise, surtout si l’on considère que l’économie américaine se comporte déjà mieux que ses pairs.

Tous les yeux sont tournés vers le marché du pétrole

Le marché du pétrole est l’un des marchés qui peut fournir des indices sur la reprise économique. Une augmentation de la demande devrait faire grimper le prix du pétrole, ce qui laisse présager une reprise économique en cours.

J.P. Morgan, l’une des plus grandes sociétés d’investissement au monde, estime que le prix du Brent pourrait atteindre 68 $ en 2021, car un déficit dans l’équilibre entre l’offre et la demande montre le besoin de 1,3 million de barils supplémentaires par jour. Si l’OPEP+ n’intervient pas pour couvrir ce déficit, le prix du pétrole pourrait facilement augmenter, surtout si la reprise économique se confirme.

La croissance économique des marchés émergents va dépasser celle des économies développées

Les économies à haut rendement des marchés émergents devraient récupérer le terrain perdu, mais pas autant que les économies d’Asie du Nord. La Chine, par exemple, devrait connaître une croissance de 9,2 % cette année, bien supérieure à ses niveaux pré-pandémiques. Globalement, la croissance économique de 7,3 % en moyenne dans les marchés émergents est bien supérieure à ce que le monde attend du monde développé.

À quoi s’attendre dans le domaine du marché des devises ?

Les traders doivent tenir compte de ce qui s’est passé pendant la pandémie avant de parier sur la devise qui va baisser et celle qui va monter. Si la croissance économique atteint les niveaux d’avant la pandémie, cela ne signifie pas qu’une monnaie fera de même.

La différence vient des actions des banques centrales et des gouvernements qui ont faussé le marché des devises. Par exemple, si l’euro se renforce pendant la pandémie, cela ne signifie pas qu’il va s’affaiblir sur la voie de la reprise économique. Ou encore, si le marché boursier a atteint de nouveaux sommets pendant la pandémie, cela ne signifie pas qu’il va chuter une fois la reprise économique enclenchée.