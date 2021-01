Quelques heures avant la veille de Noël, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont annoncé qu’ils avaient conclu un accord commercial avec le Brexit.

Cet accord scelle le divorce entre les deux parties, une rupture historique qui a des répercussions des deux côtés de la Manche et qui marque la fin de plus de quatre ans de négociations intenses et de drames.

Dans l’intervalle, la livre sterling a souffert d’une extrême volatilité, ainsi que de l’attentisme des investisseurs en raison de l’incertitude.

Que signifie l’accord Brexit pour les deux parties et pour les deux monnaies – la livre sterling (GBP) et l’euro (EUR) ?

Les principaux points de l’accord sur le Brexit

Le plus important est que les deux parties ne soient pas contraintes de commencer à faire du commerce sous les termes de l’OMC en janvier. En concluant un accord commercial, la perturbation est réduite de manière significative.

Malgré les apparences, l’accord commercial a été conclu assez rapidement. Normalement, de telles négociations prennent beaucoup plus de temps, mais dans ce cas, le délai de la période de transition a mis les deux parties sous pression. Comme cela est devenu évident il y a quelques mois, les deux parties avaient besoin qu’un accord soit présenté en termes favorables à la fois à Londres et à Bruxelles. Il semble que ce soit maintenant chose faite, si l’on considère les réactions des deux parties.

Cet accord est plein de curiosités et de détails sans précédent. Nous ne couvrirons pas ce qui a été conclu avec lui, car le document est extrêmement long. Toutefois, il convient de mentionner qu’une zone de libre-échange (ZLE) vise généralement à éliminer les frictions et les coutumes en matière de trade. Au lieu de cela, celle-ci fait exactement le contraire.

En dépit de l’accord conclu, les agriculteurs, les fabricants et les voyageurs continueront à subir des frictions aux frontières. Plus important encore, les entreprises de services perdront leur accès aux marchés de l’Union européenne. Alors que le Royaume-Uni a cédé du terrain sur la pêche, l’accord permet aux marchandises britanniques d’être vendues dans le marché unique de l’Union européenne sans quotas ni droits de douane. En outre, les étudiants britanniques ne participeront plus au programme Erasmus.

Ce ne sont évidemment que quelques points de l’accord conclu. Quelle que soit son apparence, bonne ou mauvaise, il représente un accord historique – un accord qui affaiblit les deux parties. D’une part, le Royaume-Uni voit sa propre union menacée, l’Écosse s’opposant avec véhémence au Brexit. D’autre part, l’Union européenne a perdu l’un de ses membres les plus puissants – une puissance économique et un allié et ami historique.

Le temps nous dira ce que l’avenir nous réserve. Ceux qui pensent que le Royaume-Uni rejoindra l’UE ont peut-être raison, mais cela ne se produira probablement pas avant au moins une génération.