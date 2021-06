L’action GEO a vu son prix augmenter de près de 40 % aujourd’hui, les Redditors cherchant le short squeeze.

GEO Group est une société immobilière privée qui possède et gère un certain nombre de prisons aux États-Unis. Le président Joe Biden a promis d’éliminer l’utilisation de prisons privées aux États-Unis afin de faire baisser le taux d’incarcération du pays, qui est le plus élevé du monde occidental développé.

Cela a conduit les analystes à penser que le cours de l’action va baisser lorsque le gouvernement américain mettra fin à ses contrats avec la société. En réponse à cela, les Redditors ont vu dans les ordres short une nouvelle opportunité de créer un short squeeze, comme cela a été le cas avec l’action Gamestop.

Après une hausse de près de 40 %, l’action s’échange aujourd’hui autour de 8,80 $, les spéculations vont bon train sur la direction que pourrait prendre l’action.

Où acheter les actions du groupe GEO

eToro

CedarFX

Que disent les gens sur Reddit à propos de l’action GEO ? Est-ce un bon achat ?

L’action GEO a été mentionnée dans 90 posts Reddit au cours des sept derniers jours, y compris par r/wallstreetbets qui a également présenté le coin comme une opportunité de faire des profits.

L’intérêt à court terme est actuellement de 36%, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir beaucoup d’ordres qui pourraient être avalés par un grand mouvement à la hausse.

En revanche, d’autres mouvements à la hausse pourraient jouer en faveur des baissiers s’ils sont en mesure d’entrer plus de positions courtes à mesure que le prix grimpe.