Lorsqu’on investit en bourse, les gens utilisent différentes approches pour sélectionner l’entreprise qui en vaut la peine. Pour certains investisseurs, la marque est tout ce qui compte – ils aiment simplement le produit et veulent posséder des actions de la société (par exemple, Coca-Cola).

Pour d’autres, le choix d’une société dans laquelle investir vient à la fin d’un processus compliqué. Les investisseurs conservateurs préféreront toujours les sociétés qui versent des dividendes et composeront les rendements sur plusieurs périodes.

Les dividendes étant versés trimestriellement aux États-Unis, le pouvoir de la capitalisation permet d’obtenir des résultats immédiats en quelques années. Les impôts jouent également un rôle important dans la définition d’un investissement à court ou à long terme. Les plus-values à long terme sont imposées à un taux plus faible, l’idée étant d’éviter toute spéculation inutile.

La plupart des investisseurs particuliers divisent le marché en deux grandes catégories : les valeurs de croissance et les valeurs de rendement. Les actions de croissance et de valeur sont deux approches fondamentales, deux façons d’appréhender le marché des actions au sens large.

Les investisseurs axés sur la croissance recherchent des sociétés qui, historiquement, ont enregistré une forte croissance de leurs revenus, tandis que les investisseurs axés sur la valeur recherchent des sociétés qui, selon eux, se négocient avec une décote. Plus précisément, ils utilisent divers modèles pour déterminer la valeur intrinsèque du cours de l’action d’une société (par exemple, les modèles d’actualisation des dividendes, le modèle d’évaluation des actifs financiers) et la comparent ensuite à la valeur du marché. Si la valeur intrinsèque dépasse le prix du marché, la société est à acheter.

Évolution des rendements obligataires et rendements de la valeur vs croissance

Depuis le début de la nouvelle année, les rendements obligataires sont en hausse aux États-Unis. Cette hausse reflète la reprise économique en cours après la récession causée par la pandémie et a déclenché des rendements plus élevés dans d’autres parties du monde. Parce que des rendements plus élevés entraînent implicitement un resserrement des conditions financières, les banques centrales tentent d’intervenir pour ne pas nuire à la reprise économique et maintenir des mesures accommodantes.

Ce qui est intéressant, c’est qu’historiquement, il existe une corrélation entre la hausse des rendements et les valeurs de rendement. L’indice de référence largement utilisé est le Russell 1000 Valeur vs. Croissance, et au cours des trois dernières années qui se sont terminées en février dernier, la corrélation a été de +0,28. Toutefois, à long terme, la corrélation diminue, ce qui ramène à la question suivante : valeur ou croissance pour les investissements à long terme ?

La vérité est qu’il n’existe aucune règle empirique. Les valeurs de rendement sont généralement cycliques et défensives, tandis que les valeurs de croissance sont principalement axées sur les domaines de la santé, de la technologie et de la communication.

Un examen attentif des quatre dernières décennies montre des résultats mitigés. Il est donc préférable pour les investisseurs de chercher à diversifier les deux types d’actions, en essayant d’obtenir une exposition équilibrée en fonction de la position de l’économie dans le cycle économique.