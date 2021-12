Le Nasdaq 100 comprend les plus grandes sociétés non financières de la bourse.

L'ajout d'Airbnb (ABNB), de Fortinet (FTNT) et de Lucid (LCID) au benchmark technologique prend effet à la clôture le 17 décembre.

Fox Corp, Trip.com et CDW Corp font partie de ceux supprimés dans le cadre de la reconstitution.

L'indice Nasdaq 100, un indice de référence qui répertorie les plus grandes sociétés non financières de la bourse NASDAQ, ajoutera six nouvelles actions cette année.

Les changements font partie d'une reconstitution de l'indice, un événement qui a lieu chaque année et prend note du volume quotidien moyen d'un titre. Dans ce cas, une entreprise dont les actions sont cotées sous l'indice de référence technologique devrait voir un volume de transactions quotidien supérieur à 200 000.

Airbnb Inc., Lucid Group Inc., Fortinet Inc., Zscaler Inc., Palo Alto Networks Inc. et Datadog Inc. correspondent à ce projet et sont donc les nouveaux ajouts du Nasdaq 100. Outre l'augmentation des liquidités à venir avec le mouvement, les actions sont destinées à susciter davantage l'intérêt des investisseurs étant donné le potentiel d'attirer certains des plus grands investisseurs et fonds indiciels du monde.

Les modifications entreront en vigueur à la clôture du marché le 17 décembre.

Dans le même temps, le Nasdaq 100 retirera six autres actions de l'indice pour accueillir les nouvelles. Ceux qui font place sont Fox Corp., CDW Corp., Check Point Software Technologies Ltd., Trip.com et Incyte Corp.

Réaction du marché

Les actions Airbnb se sont échangées à la hausse après les heures normales, passant de 0,32% à 180,99 $ après la clôture de -0,57% de vendredi. Lucid Group Inc a terminé la semaine en hausse de plus de 3% la semaine dernière, le cours de l'action du constructeur de véhicules électriques atteignant 37,66 $. Les actions de la société de cybersécurité Fortinet se sont échangées à la hausse vendredi, clôturant de plus de 5% à 332,63 $ au milieu du potentiel de gains supplémentaires.

Historiquement, les actions ajoutées au Nasdaq 100 n'éblouissent pas peu de temps après l'annonce. Cependant, les sessions suivantes les ont vus surpasser leurs pairs dans les jours menant à l'ajout à l'indice.