Peu d’investisseurs pensaient qu’une introduction en bourse (IPO) de l’industrie du voyage aurait du succès pendant une année de pandémie. Pourtant, comme si l’année 2020 continuait à défier toutes les règles traditionnelles, c’était possible.

Avant d’examiner en détail l’une des plus incroyables introductions en bourse de tous les temps, nous devrions passer en revue certaines des options dont disposent les propriétaires d’une entreprise pour lever des capitaux. L’introduction en bourse est l’une d’entre elles. Comme son nom l’indique, dans le cadre d’une introduction en bourse, les propriétaires vendent une partie de leur entreprise pour lever des capitaux en vue de développements futurs. Par exemple, pour s’étendre à de nouveaux marchés, pour élargir la gamme de produits, etc. Un autre moyen de lever des capitaux est le placement privé, c’est-à-dire la vente de participations à des particuliers.

Si vous choisissez une introduction en bourse, le souscripteur (c’est-à-dire la banque d’investissement) fixe le prix de vos actions de manière à attirer le public. Après tout, le souscripteur n’a aucun intérêt à représenter l’introduction en bourse et, dans l’idéal, l’offre sera sursouscrite. Cela signifie généralement un prix plus élevé que le prix de l’introduction en bourse au moment où les actions commencent à être tradées.

Faits curieux concernant l’introduction en bourse de AIRBNB

Nous commencerons par la conclusion : il s’agit d’une introduction en bourse réussie, puisque le prix a grimpé de 112 % lors de l’introduction sur le marché public, ce qui représente une capitalisation boursière de 86,4 milliards de dollars. C’est seulement neuf mois après que le marché des introductions en bourse soit littéralement mort.

De plus, avec la capitalisation boursière actuelle, AIRBNB trade à quinze fois les revenus estimés pour 2022. Relisez cela, s’il vous plaît – estimé à 2022 ! Pourquoi est-ce important ? C’est extrêmement important parce que cela signifie 15 fois les recettes dans des conditions économiques normales (c’est-à-dire pas de pandémie, car les vaccins sont déjà en cours de déploiement).

Nous avons donc une explication à ce qui alimente la frénésie des introductions en bourse : la peur de passer à côté, l’argent facile, la hausse des marchés boursiers. Cette explication est également intéressante car les propriétaires d’une entreprise peuvent choisir d’accélérer ou de retarder une introduction en bourse, selon les conditions du marché boursier. Par exemple, personne ne souhaite faire une introduction en bourse en période de bear market, car le risque est grand que l’introduction soit sous-scrite.

Pourtant, AIRBNB, une société itinérante, a décidé de procéder à l’introduction en bourse durant une pandémie. À en juger par les résultats, c’était la bonne décision à prendre.

Une fois de plus, c’est un exemple de plus que tout est possible sur les marchés commerciaux et financiers. La logique est souvent ignorée par les prévisions de flux de trésorerie futurs ou simplement par le sentiment actuel du marché.

Je terminerai par ceci : à la capitalisation boursière actuelle, AIRBNB vaut plus qu’Accor, Hilton et Marriott réunis. Pourtant, elle a généré un EBITDA (proche de l’Excédent Brut d’Exploitation) de -0,3 milliard de dollars.