L'essor du mCommerce est inévitable, compte tenu du nombre de smartphones en circulation. D'ici 2025, le mCommerce devrait doubler sa part des ventes au détail aux États-Unis. Quelles sont les meilleures entreprises à acheter pour s'exposer à la tendance à la hausse du mCommerce ?

Le mCommerce ou commerce mobile gagne une plus grande part dans les ventes au détail dans le monde entier. Sans surprise, étant donné le nombre de smartphones en circulation et c'est la clé du mCommerce, c'est-à-dire toute transaction financière effectuée via le mobile.

Nous pouvons inclure les services bancaires mobiles, les paiements mobiles et les achats mobiles dans cette catégorie. Pour illustrer la montée en popularité du mCommerce, sa part dans les ventes au détail aux États-Unis devrait doubler d'ici 2025 et atteindre 10,5%.

Par conséquent, les entreprises qui utilisent le mCommerce devraient bénéficier de l'adoption accrue de solutions mobiles, mais il en va de même pour les entreprises qui fournissent l'infrastructure nécessaire pour créer et développer davantage les solutions mCommerce. Voici trois entreprises à acheter pour profiter de l'essor du mCommerce : IBM, Oracle et Salesforce.

IBM

IBM a développé une plate-forme de commerce mobile qui inclut diverses fonctions dans un package intégré, telles que le marketing ou le service client. Elle est donc bien positionnée pour profiter de la hausse du mCommerce, et le cours de l'action semble attractif si l'on utilise le ratio P/E comme mesure de valorisation. L'action se négocie actuellement à un ratio P/E Non-GAAP (TTM) de 14,62, inférieur à la médiane du secteur de -40,47%.

Oracle

La plate-forme de commerce électronique mobile d'Oracle propose des modules qui prennent en charge différents modèles de vente, entre autres. La société a massivement investi dans les solutions mCommerce et les investisseurs ont récompensé la direction en faisant grimper le cours de l'action de +41,66 % depuis le début de l'année.

La hausse du cours de l'action Oracle est encore plus impressionnante si l'on considère le fait qu'il s'agit d'une société qui verse des dividendes. Oracle verse un dividende trimestriel et a un historique de croissance des dividendes de huit ans. La valorisation semble attrayante car le ratio P/E Non-GAAP (TTM) est également bien inférieur à la médiane du secteur.

Force de vente

Salesforce est une autre entreprise bien positionnée pour profiter de l'essor du mCommerce. Son Salesforce Commerce Cloud est un outil utile pour les entreprises afin de rationaliser les opérations en commençant par le point d'achat et en terminant par l'après-vente.

Le cours de l'action a augmenté de plus de 11 % cette année et a culminé début novembre. Salesforce opère avec une marge bénéficiaire brute de 74,02 %, bien supérieure à la médiane du secteur.