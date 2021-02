Alors que le monde et Wall Street se sont concentrés sur WallStreetBets et leur tentative d’accaparer diverses entreprises et marchés (par exemple, GameStop, AMC, argent), les grandes entreprises du secteur technologique ont déclaré leurs derniers revenus trimestriels. Elles ont toutes dépassé les attentes de loin.

Il y a deux jours, c’était au tour de la société mère de Google, Alphabet, de publier ses résultats trimestriels. N’oubliez pas que lorsque nous examinons les indicateurs de performance, nous nous référons au compte de résultat, alors que lorsque nous interprétons la situation financière d’une entreprise, nous devons examiner le bilan.

Les revenus ont fait un bond de 23,6 % au cours du trimestre précédent, le résultat d’exploitation a augmenté de 69 %, ces deux éléments ayant un fort impact sur les 15,23 milliards de dollars déclarés comme revenu net (c’est-à-dire le résultat net).

Principaux éléments des revenus d’Alphabet pour le quatrième trimestre de l’année 2020

La plus grande surprise est venue des recettes qui ont fait un bond à deux chiffres. Cette croissance a été stimulée par le retour en force des divisions YouTube et Search, alors que davantage de personnes ont consommé des produits en ligne pendant les différents confinements de la pandémie dans le monde. Le « Google Cloud » a également contribué à la forte augmentation des revenus.

Ainsi, le revenu de base par action (BPA) a atteint 22,54 $ et le BPA dilué 22,3 $. La différence entre les deux est importante car elle reflète la dette potentielle qui, si elle est convertie, diluera le BPA de base – plus la différence est faible, mieux c’est pour le rapport global sur les revenus.

Tous les secteurs d’activité de Google ont gagné au dernier trimestre – YouTube, publicité, cloud, autres paris. La seule perte subie par Google provient de la couverture des gains/pertes, mais elle est insignifiante pour affecter les résultats globaux.

Sans surprise, les investisseurs ont récompensé les bons résultats en faisant grimper le cours de l’action à de nouveaux sommets. Le cours de l’action Google a déjà augmenté de +18,16% rien que cette année et de +39,31% au cours des douze derniers mois. Bien qu’il soit en retard sur la performance globale du secteur technologique, il est peut-être temps pour les investisseurs de reconsidérer le modèle économique d’Alphabet, car il est basé sur une croissance constante alimentée par un faible niveau d’endettement.

Les résultats d’Alphabet viennent compléter l’excellente saison des revenus des entreprises technologiques – Facebook, Amazon, Microsoft ont tous publié des revenus similaires et positifs. Ainsi, l’offre derrière l’indice Nasdaq 100 se poursuit, bien que beaucoup prétendent qu’une nouvelle bulle technologique similaire à celle de l’an 2000 se profile à l’horizon.