L’une des valeurs les plus performantes de la journée de vendredi a été American Superconductor Corporation (NASDAQ : AMSC), qui a fait un bond après une baisse en avril et mai.

Alors que l’entreprise se rapproche de son plus haut niveau de l’année, de nombreux investisseurs se demandent comment acheter des actions American Superconductor rapidement et facilement. Cet article cherche à répondre à cette question.

Faites défiler la page pour découvrir les meilleurs sites pour acheter des actions AMSC aujourd’hui. Notre équipe d’analystes a testé toutes les meilleures plateformes et vous propose les deux qui offrent des frais réduits et un service de qualité.

En outre, nous expliquons pourquoi l’entreprise a le vent en poupe et fournissons une prévision du cours de l’action AMSC.

Où acheter des actions d’American Superconductor en ligne

Si vous êtes prêt à investir dans AMSC, vous voulez une plateforme qui offre une interface conviviale et de nombreuses options. Les courtiers en ligne sont votre meilleur atout, bien qu’ils ne soient pas tous égaux. Nous avons répertorié ci-dessous les deux meilleures plateformes pour trader les actions AMSC :

CedarFX

eToro

Qu’est-ce que American Superconductor Corporation ?

Fondée en 1987, basée dans le Massachusetts et cotée au NASDAQ, c’est une société américaine de technologie énergétique. AMSC est spécialisée dans la conception et la fabrication de fils supraconducteurs et de systèmes d’alimentation.

La société possède l’AMSC Windtech en Autriche, qui vise à maximiser l’énergie verte en utilisant une foule de contrôles et de systèmes électroniques ainsi que des conceptions d’éoliennes et des services d’ingénierie.

Pourquoi l’action AMSC prend-elle de la valeur ?

Grâce au rapport favorable sur les revenus de mercredi dernier. AMSC a généré un record sur cinq ans de plus de 87 millions de dollars de revenus annuels, avec une croissance des ventes de 36% par rapport à l’année précédente.

Bien que le revenu net soit en baisse, il est difficile d’ignorer ce type de croissance des revenus, et l’humanité se tourne de plus en plus vers les solutions d’énergie verte. AMSC pourrait être prête à faire des bénéfices.

Devrais-je acheter l’action AMSC dès aujourd’hui ?

Si vous croyez en la capacité d’American Superconductor à fournir des solutions d’énergie propre pour les problèmes d’aujourd’hui, vous devriez certainement vous intéresser à la société. Assurez-vous simplement de faire preuve de la diligence nécessaire et de ne pas prendre de décisions irréfléchies ou émotionnelles.

Prévision du prix de AMSC

Le consensus des analystes est qu’American Superconductor aura un prix médian de 28 $, ce qui fait de sa valeur actuelle d’environ 17 $ une bonne valeur. Cependant, la croissance ne sera en aucun cas assurée, il faut donc toujours faire preuve de prudence et couvrir son portefeuille.