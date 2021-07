L’or est la couverture traditionnelle contre l’inflation. Pourtant, malgré la hausse de l’inflation aux États-Unis, le prix de l’or ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet par rapport à 2020. Quelle est la prochaine étape pour le prix de l’or ?

L’écart d’inflation croissant entre les États-Unis et les autres économies développées (par exemple, la zone euro, le Japon) alimente les craintes d’une nouvelle hausse des prix. Alors que l’inflation dans la zone euro a diminué en juin, comme le montre l’estimation rapide de l’IPC annuel cette semaine, l’inflation aux États-Unis continue sa progression.

En outre, le prix du pétrole s’est tradé hier au-dessus de 75 dollars pour la première fois depuis des années – à peine 1 dollar de moins que le plus haut niveau atteint en sept ans. Traditionnellement, la hausse des prix du pétrole entraîne une hausse de l’inflation, et les investisseurs ont donc toutes les raisons du monde de s’attendre à une inflation encore plus forte dans la période à venir.

C’est là qu’intervient le cas curieux de l’or. L’or a traditionnellement été utilisé comme une couverture contre l’inflation. Le prix de l’or a toujours suivi l’augmentation de la masse monétaire M2 au cours des cinquante dernières années, comme le montre le graphique ci-dessous.

Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente ?

Un scénario haussier pour l’or

L’augmentation de la masse monétaire et la hausse verticale du prix du pétrole laissent présager une inflation plus élevée. Par conséquent, un argument haussier pour l’or est que le prix finira par rattraper l’évolution des marchés et surtout l’augmentation de la masse monétaire M2.

Pour ceux qui ne croient pas à une inflation plus élevée, voici un exemple. Avec le début de l’été, la consommation de bière a augmenté. Mais le coût du transport d’un camion de bière sur six cents kilomètres a approximativement doublé pour atteindre environ 2 000 dollars, selon un article récent du Wall Street Journal. De plus, le prix de l’aluminium a augmenté d’environ 70 % en un an, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le coût de la bière.

Ainsi, l’inflation croissante et l’augmentation de la masse monétaire M2 sont de bon augure pour le prix de l’or. L’histoire nous dit qu’il finira par rattraper la tendance.

Un scénario baissier pour l’or

L’argument baissier vient de la hausse des rendements. La reprise de l’économie s’accompagne d’une hausse des rendements. La reprise des rendements à 10 ans aux États-Unis a déclenché une baisse du prix de l’or – les deux sont inversés.