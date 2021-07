La Fed prévoit de réduire ses achats d’actifs, mais il est peu probable qu’elle annonce quelque chose de nouveau dans la déclaration du FOMC de juillet 2021 ou lors de la conférence de presse qui suivra.

Le principal événement de la semaine de trading est la déclaration du FOMC et la conférence de presse de mercredi. On s’attend à ce que la Fed ne bouge pas lors de cette réunion, malgré les contestations de sa décision de réduire ses achats d’actifs.

Bien que la Fed envisage de réduire ses achats d’actifs, elle peine à communiquer la date exacte au marché. La variante Covid-19 Delta affectera-t-elle la croissance économique, et sera-t-il possible pour la Fed de reporter sa décision de réduction progressive des achats ? C’est certainement une option, car la pandémie est loin d’être terminée.

D’un autre côté, la hausse de l’inflation exige la suppression des mesures accommodantes le plus rapidement possible. Dans le cadre de l’orientation prospective de la Fed, la banque centrale annoncera d’abord le tapering, puis agira. L’annonce n’a pas encore eu lieu, et il est peu probable qu’elle ait lieu demain non plus.

Comme le montre le graphique, le marché s’attend toujours à un resserrement précoce. Le graphique en points des taux d’intérêt de la Fed a augmenté, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre le taux final estimé de 2,5 %.

Qu’attendre de la Fed demain ?

La hausse des prix de l’immobilier, plutôt que l’impact économique de la variante Delta, est plus susceptible d’empêcher la Fed de dormir la nuit. Les craintes d’un relâchement excessif des conditions financières pourraient devenir plus importantes que celles liées à la pandémie, car la Fed ne peut rester insensible à la hausse des prix.

Lors de la conférence de presse de demain, la Fed réaffirmera probablement qu’elle envisage activement de réduire ses achats d’actifs, mais qu’aucune décision n’a encore été prise. Une surprise hawkish pourrait être créée si la Fed laisse entendre que l’annonce de la réduction progressive des achats d’actifs est prévue lors du prochain événement majeur de l’été : le symposium de Jackson Hole qui aura lieu en août.

Le marché s’attend à ce que la Fed annonce la réduction de ses émissions soit lors de la réunion de septembre, soit en décembre, et qu’elle commence à réduire ses achats d’obligations à partir de janvier prochain. Mais l’assouplissement – qui consiste en fait à ralentir le taux d’achat d’actifs – n’est pas synonyme de resserrement. Il s’agit toujours d’un assouplissement, mais à un rythme plus lent.

Indépendamment de l’annonce, les conditions financières de l’économie américaine resteront souples jusqu’en décembre 2023, date à laquelle la première hausse des taux sera prise en compte. En conséquence, l’environnement de prise de risque sur les marchés financiers pourrait se poursuivre sans relâche, car la Fed devrait rester intentionnellement en retrait de la courbe.