L’événement le plus important pour les marchés financiers pour le reste du mois de décembre est peut-être la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) prévue pour jeudi prochain. Elle est d’une importance significative pour la reprise économique de la zone euro en 2021 et revêt une importance particulière pour les traders de l’euro.

Le moment est certainement venu pour la BCE. Il est souvent courant que le marché fasse pression sur une banque centrale avant de prendre des décisions importantes, et ce mois de décembre n’est en rien différent. L’euro, la monnaie commune des pays de la zone euro, a connu une forte hausse. Il s’est apprécié par rapport à la plupart des devises des pays développés, en particulier par rapport au dollar américain.

C’est un problème majeur pour la BCE, un problème qui n’a pas de solution pour le moment. La banque centrale a réussi à gagner du temps au cours de l’été grâce à son intervention verbale, lorsque le taux de change EURUSD a atteint 1,20. Cependant, le temps a passé, la BCE n’a rien fait de spécifique à ce sujet, et les marchés ont envoyé le taux de change près de 1,22.

Que pourrait faire la BCE la semaine prochaine ?

La BCE s’est engagée à agir lors de la réunion de la semaine prochaine, mais elle avait déjà communiqué toutes ses initiatives. Dans le cadre de l’engagement d’orientation préalable, elle déploie des efforts considérables pour faire savoir au marché ce qu’elle compte faire.

Le seul problème avec cette approche est que le marché commence à ignorer les effets d’une décision, plus les décideurs politiques donnent de détails et plus le temps passe. Par exemple, la BCE n’a pas caché qu’elle n’est pas satisfaite de la paire EURUSD à 1,20 – le marché a réagi, a vendu la paire à 1,16, mais l’a ensuite ramenée à plus de 1,21. Le message de la BCE est-il toujours aussi clair ? Oui, mais le marché ne le prend pas au sérieux tant que la banque centrale ne fait rien. En d’autres termes, une intervention verbale sans action n’est que des mots sans acte.

Certains éléments sont déjà pris en compte : pas de baisse de taux, amélioration des conditions des TLTRO et même augmentation de l’assouplissement quantitatif (QE). Tout indique que l’assouplissement des conditions financières se poursuivra, mais le taux de change plus élevé reste un frein.

La BCE peut-elle faire des livraisons excédentaires ? Oui, et la seule carte qu’elle a entre les mains est de pousser plus loin la hausse du taux de change EURUSD. Elle dispose de plusieurs moyens pour y parvenir, en plus de la simple introduction du taux de change dans le relevé.

Si elle ne le fait pas, cela signifie que le taux de change n’est pas vraiment un problème pour la BCE, mais ce faisant, elle peut envoyer un mauvais signal aux acteurs du marché concernant sa crédibilité. Préparez-vous pour la réunion de la BCE jeudi prochain.