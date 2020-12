Le dernier événement économique important de l’année est arrivé. Plus tard dans la session nord-américaine d’aujourd’hui, la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) publiera sa déclaration du FOMC. Une demi-heure plus tard, la conférence de presse devrait permettre de donner plus de détails sur la décision et de répondre aux questions des journalistes financiers.

L’enjeu de l’événement d’aujourd’hui est important. Le marché pousse la main de la Fed en s’entêtant à maintenir les sommets alimentés par un dollar faible. En fait, le billet vert est si faible que l’indice du dollar est proche des plus bas de l’année, sans rebondissement significatif au cours des six derniers mois environ.

La Fed risque de ruiner la fête si elle ne livre pas ce que le marché attend, à savoir l’opération Twist. Ce nom fait référence à la décision potentielle de la Fed de déplacer l’accent du programme d’assouplissement quantitatif (QE) vers les obligations à plus long terme. Une telle décision fera encore baisser les rendements sur la partie la plus longue de la courbe des taux, ce qui assouplira encore plus les conditions financières.

Quels sont les risques de la décision d’aujourd’hui ?

La Fed va assouplir aujourd’hui le programme d’assouplissement quantitatif et s’engage à maintenir les taux plus bas plus longtemps. Cependant, les prix sont déjà fixés, et le risque est de voir une sorte de langage tempéré de la part de la Fed. Si la Fed décide de reporter l’opération Twist à janvier ou au-delà, le dollar pourrait se retourner à la hausse.

En fait, la Fed a laissé entendre que décembre n’est peut-être pas le meilleur mois pour agir. De récents commentaires des responsables de la Fed ont suggéré que la décision de se concentrer sur les obligations à long terme pourrait être reportée et que cela déclencherait une position hawkish de la part de la Fed.

Aux yeux des marchés financiers, une position hawkish signifie un dollar plus fort et des actions plus faibles. À en juger par le fait que la Banque centrale européenne (BCE) s’est calmée la semaine dernière mais a délivré un message hawkish, nous ne devrions pas être surpris si la Fed décide de faire de même.

En fin de compte, le marché veut voir si la Fed est sérieuse avec son récent changement d’objectif d’inflation moyenne (AIT). Il s’agit d’une part de l’annoncer, et d’autre part d’agir en conséquence. Après tout, les mots ne sont que des mots, comme le dit l’adage.

C’est pourquoi il faut s’attendre à ce que la décision d’aujourd’hui soit suffisamment complexe pour faire bouger les marchés. Ce pourrait être le dernier pic de volatilité de l’année – une année que nous voulons tous oublier au plus vite.