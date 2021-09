Le principal événement de la semaine de trading est la réunion de septembre du FOMC. Les participants au marché s'attendent à ce que la Fed annonce la réduction progressive de ses achats d'assouplissement quantitatif (QE) à partir de novembre. Tous les regards sont tournés vers le graphique en points.

Les marchés financiers ont peut-être connu un début de semaine difficile en raison des problèmes du marché immobilier chinois, mais le principal événement de la semaine de trading est à venir. Demain, le Comité fédéral de l'open market (FOMC) devrait annoncer le début de la réduction de l'assouplissement quantitatif à partir de novembre.

L'assouplissement quantitatif ou QE est une politique monétaire non conventionnelle utilisée par les banques centrales, dont la Fed, pour lutter contre les récessions économiques. En termes simples, la Fed achète des obligations du gouvernement américain avec de l'argent nouvellement imprimé. Pendant la pandémie de COVID-19, la Fed a également inclus des obligations d'entreprises.

La décision a été bien télégraphiée auparavant, et la Fed ne risque pas de bouleverser les marchés, d'autant plus que le président de la Fed, Jerome Powell, cherche à être réélu. Bien que la réduction progressive des taux d'intérêt soit, plus ou moins, intégrée dans les prix, la surprise pourrait venir du graphique en points (dot plot).

Qu'est-ce que le Dot Plot et comment peut-il affecter le dollar américain ?

La première chose qui aura un impact sur les marchés financiers concernant la décision de mercredi est la déclaration du FOMC. Elle contiendra probablement la décision de réduire l'assouplissement quantitatif. Au cours de la conférence de presse, le président de la Fed lira la déclaration de politique monétaire et révélera les projections économiques du personnel de la Fed.

Le graphique en points est également révélé, et c'est la partie qui pourrait surprendre les marchés. Le graphique en points ou plot dot montre les projections pour le taux des fonds fédéraux, et chaque point représente l'opinion d'un responsable de la politique monétaire. Les investisseurs se concentrent sur les projections pour les années à venir et sur le moment de la première ou des premières hausses de taux. Une modification du taux des fonds fédéraux affecte les taux des prêts à la consommation et les rendements de l'épargne ; elle a donc un impact considérable sur le dollar américain et la volatilité des marchés financiers.

Le risque de la réunion de demain est que le graphique en points montre un relèvement des taux plus tôt que prévu par les participants au marché. Si tel était le cas, cela déclencherait un regain de vigueur du dollar américain.