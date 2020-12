La décision finale de la Banque du Canada (BOC) pour l’année sera annoncée aujourd’hui. En 2020, le dollar canadien (CAD) s’est avéré être l’une des devises les plus fortes du tableau de bord des changes par rapport au dollar américain (USD). Au moment où nous écrivons ces lignes, le taux de change USDCAD est de 1,28 après avoir atteint 1,4660 en mars.

Depuis mars, beaucoup de choses ont changé dans la politique monétaire de la BOC. La banque centrale a procédé à des baisses de taux et s’est engagée dans un assouplissement quantitatif, mais la Fed a fait de même aux États-Unis. Ainsi, bien que la politique monétaire ait été assouplie, la BOC n’a pu que voir le CAD se renforcer de jour en jour. Le taux de change USDCAD a tellement baissé qu’il se trade maintenant bien en dessous du niveau qu’il avait au début de l’année.

Une fois de plus, cela montre qu’un taux de change dépend des actions des deux banques centrales concernées, et pas seulement d’une seule. Celle qui agit de manière plus décisive et plus puissante aura un impact plus important sur les taux de change.

La Banque du Canada à la frontière inférieure

La Banque du Canada a commencé l’année en fixant le taux d’intérêt directeur officiel à 1,75 %. En réponse à la pandémie COVID-19, la banque centrale a réduit le taux trois fois seulement en mars, chaque fois de cinquante points de base, jusqu’à ce qu’il atteigne la limite inférieure à vingt-cinq points de base. En outre, elle a agrandi le bilan de manière agressive par le biais d’un assouplissement quantitatif.

Fondamentalement, la BOC a fait ce que toutes les banques centrales des pays développés ont fait : elle a réduit les taux à un niveau proche de zéro et s’est engagée dans un processus d’assouplissement quantitatif. La seule différence entre les banques centrales est la taille du programme d’assouplissement quantitatif par rapport à la taille de l’économie.

Contrairement aux autres banques centrales, la BOC surveille également de près l’évolution du prix du pétrole. En fait, c’est la chute du prix du pétrole en territoire négatif en 2020 qui a fait baisser le CAD. Maintenant que les prix du pétrole brut WTI et Brent sont revenus à près de 50 dollars, le CAD a encore une autre raison de se renforcer.

N’attendez pas grand-chose de la décision de la BOC d’aujourd’hui, même si elle représente l’événement économique majeur de la journée. Alors que nous nous rapprochons de la mi-décembre, les acteurs du marché se concentrent sur la manière de clôturer l’année de trading et de survivre aux deux principaux événements qui se profilent à l’horizon : les décisions de la BCE et de la Fed en matière de taux d’intérêt.