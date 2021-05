Un aperçu des opportunités sur les marchés des actions et des devises. L’Europe est considérée comme vulnérable à l’approche des élections allemandes et françaises, tandis que les États-Unis et la Chine polarisent le monde.

Alors que le monde se prépare à un ordre financier post-pandémie, l’inflation est sur toutes les lèvres. Les perspectives à 10 ans, 5 ans et 2 ans du graphique ci-dessous montrent la tendance à la baisse avant la pandémie de COVID-19 et la brusque augmentation des prévisions d’inflation par la suite.

Il faut s’y attendre, compte tenu de l’ampleur des outils monétaires non conventionnels utilisés par les banques centrales du monde entier. Comme toutes les banques centrales ont injecté des volumes massifs de liquidités dans le système financier, l’inflation devrait augmenter dans toutes les économies. Mais ce n’est pas le cas…

Tant que le dollar américain restera la monnaie de réserve mondiale, la Fed aura plus de facilité à contrôler l’inflation que les autres banques centrales du monde développé. Cela a été prouvé dans les années qui ont suivi la crise financière de 2008-2009, lorsque la Fed a été l’une des rares banques centrales à parvenir à normaliser sa politique en raison de la hausse de l’inflation.

La hausse des prix des actifs a conduit les investisseurs et les gestionnaires de fonds à réévaluer leur point de vue sur plusieurs classes d’actifs. Voici ce qu’il faut garder à l’œil pour le reste de l’année de trading, en supposant que la pandémie se termine le plus tôt possible.

Actions et devises

Les grandes capitalisations britanniques constituent une valeur attractive dans le contexte de la réouverture économique et dans un monde post-Brexit. Le pays a réussi un remarquable début d’année de trading, principalement grâce à une campagne de vaccination réussie. À ce titre, la livre sterling devrait rester à la hausse par rapport à ses homologues.

Les tendances de croissance structurelle favoriseront probablement certains géants asiatiques de la technologie. Les pays asiatiques, bien que ne bénéficiant pas du développement et de la distribution de vaccins, ont tout de même réussi à contenir le virus. Dans un monde dominé par la technologie, leur avance devrait s’accentuer et, par conséquent, les devises asiatiques, comme le yen japonais, pourraient se retourner contre leurs homologues occidentales.

Les actions américaines restent haussières. Cette tendance se poursuivra tant que le Dow Jones restera proche de ses plus hauts historiques, que les revenus des entreprises américaines atteindront des sommets et que la Fed maintiendra sa position accommodante. Par conséquent, le dollar américain pourrait rester à la hausse par rapport aux devises des marchés émergents et trader avec un ton mitigé contre les pendants du G10.

Avec une Europe blessée par le Brexit et confrontée à l’incertitude des élections allemandes et françaises, l’euro reste vulnérable. Le monde sera donc polarisé par les deux autres puissances – les États-Unis et la Chine – à mesure que les chaînes d’approvisionnement mondiales seront repensées pour s’adapter à la nouvelle conception de la mondialisation.