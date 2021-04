Aucun changement n’est attendu de la part de la Fed aujourd’hui. Les participants au marché se concentreront sur la décision de l’IOER et chercheront des indices de réduction des taux d’intérêt.

La déclaration du Federal Open Market Committee (FOMC) est attendue aujourd’hui. Alors que le marché s’attend à ce que la Fed ne fasse rien, certains observateurs suggèrent qu’une augmentation de l’intérêt sur les réserves excédentaires (IOER) pourrait être envisagée.

Les participants au marché sont toujours divisés quant au moment où la Fed relèvera ses taux ou annoncera la réduction des achats d’actifs. Cependant, le consensus est qu’aucune réduction ne sera annoncée aujourd’hui malgré le fort rebond de l’activité américaine.

Les marchés monétaires tablent sur une première hausse des taux d’ici décembre 2022, même si cela pourrait être prématuré. Toutefois, si la Fed signale qu’elle est guidée par les données et que celles-ci indiquent une surchauffe de l’économie, alors rien n’est exclu.

La Fed va-t-elle augmenter les intérêts sur les réserves excédentaires ?

La Fed dispose de nombreux outils dans sa boîte à outils, et tous les outils utilisés pendant la pandémie sont encore en place, malgré une nette amélioration de la croissance américaine.

Les solides progrès de la vaccination et la solidité des finances publiques ont entraîné une croissance économique américaine beaucoup plus élevée, et les futurs plans de dépenses d’infrastructure laissent présager une croissance encore plus rapide. Cependant, il est peu probable que la Fed annonce la réduction de ses achats d’actifs de 120 milliards de dollars par mois, préférant être patiente.

Les craintes d’inflation s’intensifient. Le bois de construction et le maïs ont atteint des sommets, ce qui exerce une pression sur les prix de la construction et de l’alimentation. Ces prix finiront par être répercutés des producteurs aux consommateurs et apparaîtront dans l’inflation globale et l’inflation de base. Pourtant, la Fed attendra probablement de voir l’inflation se produire avant d’agir.

Quant à l’IOER, les marchés monétaires sont inondés de liquidités en ce moment. Certaines voix soutiennent qu’il est temps pour la Fed de relever légèrement l’IOER de 0,1 %, niveau auquel il se situe depuis mars 2020. Cependant, une telle décision est dangereuse car il sera difficile pour la Fed de communiquer son intention de drainer les liquidités tout en restant accommodante.

En résumé, le dollar américain reste offert sur toute la ligne avant la déclaration de la Fed, et le marché boursier est proche de ses plus hauts historiques. Pourquoi la Fed voudrait-elle changer quoi que ce soit aujourd’hui ?