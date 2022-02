Astra Protocol est une plate-forme basée sur la blockchain qui fournit une couche décentralisée de résolution des litiges pour les blockchains publiques et l'écosystème DeFi a annoncé le lancement d'un hub de conformité pour le réseau métavers The Sandbox.

Astra a déclaré dans un communiqué de presse partagé avec Vantage Point que le Hub ajoutera une couche juridique et de conformité à l'écosystème métavers en expansion rapide.

L'objectif, selon l'annonce, est d'utiliser la technologie brevetée d'Astra dans le monde virtuel, permettant une meilleure sécurité pour les clients. Cela devrait permettre aux participants du métaverse de profiter de l'expérience du monde virtuel en sachant qu'ils sont à l'abri des problèmes de sécurité potentiels.

Jez Ali, le fondateur d' Astra Protocol , a confirmé le déploiement de la fonctionnalité Know-Your-Customer (KYC) et Anti-Money-Laundering (AML) dans l'écosystème The Sandbox et a noté l'incroyable croissance observée dans le secteur.

Il a ajouté que l'innovation est "un domaine passionnant de Web3" qu'Astra Protocol était ravi de soutenir via le Hub.

Que fait le protocole Astra ?

Astra Protocol cible la conformité en chaîne et s'appuie sur une équipe d'experts juridiques et d'audit, qui forment le réseau juridique décentralisé (DLN). Présente dans 195 pays, l'équipe d'experts mondiaux est chargée de fournir des services KYC/AML.

Dans ce cas, les participants au métaverse peuvent bénéficier des services en se connectant au DLN via le Compliance Hub. L'accréditation fonctionne par le biais d'un processus de liste blanche, les utilisateurs vérifiés obtenant des NFT non transférables avec lesquels ils peuvent accéder à divers aspects du métaverse.

Plus important encore, les utilisateurs sont protégés contre les comptes malveillants et autres acteurs malveillants.

Le bac à sable (SABLE)

Le Sandbox est l'un des projets de cryptographie liés au métaverse les plus populaires et à la croissance la plus rapide, actuellement classé deuxième derrière Decentraland (MANA) en termes de capitalisation boursière. La plate-forme basée sur Ethereum a une capitalisation boursière de 3,6 milliards de dollars.