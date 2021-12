L'AUD/USD réagit aux niveaux de support horizontaux et dynamiques donnés par une zone de confluence. Un éventuel modèle de drapeau haussier indique une hausse à moyen terme.

Les taureaux AUD/USD ont été frustrés en 2021 par la sous-performance de la paire. Après avoir commencé l'année avec une tonalité d'offre et atteint un nouveau plus haut proche du niveau de 0,80, la paire AUD/USD s'est corrigée dans une tendance baissière claire.

Nous pouvons revenir sur la force du dollar américain observée dans tous les domaines en 2021 et affirmer que la force du billet vert justifie la baisse de l'AUD/USD. En d'autres termes, chaque fois que les taureaux tentaient de pousser le marché au-delà du plus haut précédent, ils échouaient.

Mais les choses semblent plus constructives pour le camp haussier alors que nous approchons de la fin de l'année boursière. Le marché a rebondi depuis la zone pivot de 0,70 dans ce qui pourrait être une combinaison de support technique et de prise de bénéfices. Pour enregistrer les bénéfices de la vente à découvert de la paire en 2021, les baissiers doivent équilibrer leurs positions courtes en initiant une position longue compensatoire.

L'image technique haussière laisse présager une hausse

À ce stade, le tableau technique semble haussier. En cours de baisse, la paire AUD/USD a atteint un support dynamique et horizontal dans la zone de confluence de 0,70. Il a maintenant rebondi vers les niveaux médians, et une cassure nette au-dessus de 0,74 devrait déclencher davantage de hausse. Cependant, une véritable cassure haussière n'apparaît que si et quand l'action des prix dépasse le plus haut précédent.

Le bilan de la RBA n'est pas aussi gros que celui de la Fed

L'un des principaux moteurs de la volatilité d'un taux de change est la politique monétaire des deux banques centrales concernées – dans ce cas, la Banque de réserve d'Australie (RBA) et la Réserve fédérale des États-Unis (Fed).

Les deux banques centrales ont assoupli la politique monétaire pendant la pandémie de COVID-19, mais le bilan de la RBA est beaucoup plus petit que celui de la Fed. De plus, maintenant que la Fed s'apprête à ralentir les achats d'actifs, la RBA agira également, car l'inflation est également à la hausse en Australie.

La hausse de l'inflation en Australie met la RBA sous pression

La RBA considère que la stabilité des prix atteint un taux d'inflation de 2 à 3 %, en moyenne, au fil du temps. L'inflation en Australie a atteint 3%, mais l'objectif de taux au comptant se situe à 0,1%, son plus bas niveau. La hausse de l'inflation devrait pousser la RBA à agir, soutenant ainsi un AUD plus fort.