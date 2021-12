L'espace métavers a attiré beaucoup d'attention ces derniers mois, et Baidu a déclaré qu'il envisageait d'entrer bientôt dans le secteur.

Le géant chinois de la technologie Baidu a déclaré qu'il avait déjà commencé à travailler sur ses projets de métaverse, mais que cela pourrait prendre au moins six ans avant son lancement complet. Ce dernier développement intervient alors que de plus en plus d'entreprises technologiques entrent dans l'espace du métaverse.

Metaverse est devenu l'un des principaux domaines de l'espace de crypto-monnaie ces derniers mois. L'entrée du géant des médias sociaux Facebook dans l'espace du métaverse a attiré davantage d'investisseurs sur le marché. À la suite de l'entrée de Facebook, les projets axés sur le métaverse sur le marché des crypto-monnaies ont connu d'excellents résultats ces derniers mois.

Baidu a déclaré qu'il faudrait quelques années avant de lancer pleinement son projet de métaverse, et certains experts du marché sont d'accord avec le calendrier. Brian Tycangco, analyste chez Stansberry Research, a déclaré à CNBC que certaines personnes n'avaient pas encore compris la signification du métaverse. Il a dit;

« Le métaverse, bien qu'un mot à la mode dans la communauté mondiale de la technologie et de l'investissement, en est encore à ses balbutiements. Beaucoup de gens ne comprennent même pas complètement ce que le mot signifie aujourd'hui ou signifiera dans les 3 à 5 prochaines années.

L'espace du métaverse devrait s'agrandir au cours des prochaines années. Le PDG de LinkedIn, Reid Hoffman, a récemment souligné qu'il s'attend à ce que l'espace métavers attire des investissements massifs dans les années à venir, entraînant d'énormes développements.

Au cours des derniers mois, des projets de métaverse tels que The Sandbox et Decentraland ont enregistré une croissance massive. SAND, le jeton natif de la plate-forme The Sandbox, a augmenté de plus de 900% au cours des trois derniers mois, ce qui en fait l'une des pièces les plus performantes au cours des derniers mois.

Néanmoins, une nouvelle croissance est attendue dans les mois et les années à venir, et de plus en plus d'entreprises sont prêtes à étendre leur portefeuille pour inclure le métaverse.