Après avoir chuté pendant une grande partie de l’année 2020, Barclays a récemment trouvé un creux et le cours de son action est sur une tendance à la hausse. La société, qui devrait publier son rapport sur les revenus du quatrième trimestre dans les prochains jours, a bénéficié d’une hausse des rendements du Trésor qui lui a permis de mieux résister à la crise.

Avec une capitalisation boursière de 35,18 milliards de dollars, Barclays est loin d’être la société qu’elle était. Après tout, le monde a connu deux crises en un peu plus de dix ans, le secteur financier ayant été touché à chaque fois par une politique monétaire accommodante.

Quand Barclays publie-t-elle ses revenus du quatrième trimestre ?

Barclays devrait publier ses revenus du quatrième trimestre ce mois-ci, le 17 février. Le cours de l’action est en hausse de 1,25 % cette année, mais les perspectives de reprise économique et la hausse des rendements qui en découle sont de bon augure pour Barclays et les autres institutions financières.

Quelles sont les attentes du marché à partir de l’état des revenus de Barclays ?

Le marché s’attend à ce que Barclays affiche des revenus de 29,69 milliards de dollars pour l’exercice financier se terminant en décembre 2020, soit une croissance de 5,19 % par rapport à l’année précédente. De plus, le BPA devrait s’établir à 0,46 $ pour la même période, soit une baisse de plus de 60 % en glissement annuel.

Actions Barclays Shares: Analyse technique

Le tableau technique semble constructif, malgré le fait que le prix soit proche de la résistance dynamique. Un examen attentif de l’évolution récente des prix au cours de la dernière partie de 2020 et de l’année en cours révèle que, bien que rejeté par la résistance, le prix a rebondi. Chaque fois que cela se produit, cela montre une force, un marché résilient, qui tentera généralement de résister à nouveau. En règle générale, plus un niveau de résistance est testé, plus la probabilité que le prix le rompe est grande.

On peut dire que la consolidation horizontale des trois derniers mois environ peut également servir de modèle de continuation. C’est particulièrement vrai si l’on considère la série de hauts et de bas plus élevés qui se forment généralement lors des tendances haussières.

Quelles sont les perspectives du cours de l’action Barclays ?

Les investisseurs peuvent vouloir attendre que Barclays publie ses revenus pour l’année fiscale 2020 et vérifier le réel avec l’estimation. Ici, l’accent n’est pas mis sur les recettes mais sur le BPA. Ils sont tellement déprimés qu’une surprise positive pourrait se présenter, juste ce dont les actions Barclays ont besoin pour sortir de la zone de consolidation et poursuivre la tendance haussière. Pour les investisseurs à long terme, une zone clé se situe à 10 $ – une rupture et une clôture au-dessus pourraient signaler la fin des récents troubles chez Barclays.