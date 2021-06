BDSwiss remporte les prestigieux Global Banking & Finance Awards®

28 juin 2021 ; Londres, Royaume-Uni – BDSwiss, une institution financière de premier plan fournissant des services d’investissement de Forex et de CFD, a remporté le Global Banking & Finance Awards® de la Meilleure plateforme de trading mobile en Europe en 2021. La société a été récompensée pour son application de trading mobile entièrement développée en interne et axée sur l’utilisateur, qui permet aux traders en ligne d’accéder facilement à plus de 250 instruments financiers.

Lancé en 2012, BDSwiss offre à ses clients des conditions primées, des plateformes de premier plan, des services compétitifs et une exécution optimale depuis près d’une décennie. La société offre un accès aux marchés via MetaTrader 4, MetaTrader 5, BDSwiss WebTrader et l’application BDSwiss Mobile Trading.

Les Global Banking & Finance Awards® ont trouvé l’interface de trading de l’application BDSwiss Trading incroyablement facile à utiliser. Le magazine et site Web financier a également noté que plus de 250 actifs de Forex et de CFD sont disponibles dans l’application. Dans l’ensemble, l’application est intuitive, la fonctionnalité d’achat/vente est simple à comprendre et à utiliser pour les clients en déplacement. Elle permet également d’accéder aux mêmes outils que ceux disponibles sur le tableau de bord de l’application pour ordinateur de BDSwiss et est pleinement synchronisée avec la plateforme MT4.

« 2021 a été une année record pour BDSwiss grâce aux services incroyables de la société », a déclaré Wanda Rich, rédactrice chez Global Banking & Finance. « BDSwiss propose une multitude d’outils de trading mobiles sur sa plateforme, ce qui en fait une application financière incontournable en Europe. L’application de trading mobile propose énormément de fonctions appréciables, et la large base de clients de BDSwiss constitue d’ailleurs la preuve de la qualité de la plateforme.

Christos Alatzidis, Responsable de l’information et de la technologie chez BDSwiss, a commenté à l’annonce du prix : « Nous sommes ravis de recevoir ce prix prestigieux en reconnaissance de nos efforts continus pour créer une application de trading qui vise à répondre aux besoins des traders d’aujourd’hui. Dès le départ, nous voulions créer une expérience utilisateur mobile simplifiée et claire. C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur une conception très intuitive qui permet aux traders de trader en déplacement, avec de nombreuses fonctionnalités utiles et des outils supplémentaires disponibles pour faciliter le trading mobile. Nous sommes fiers de notre équipe de développement interne iOS/Android et nous restons déterminés à toujours appliquer les dernières innovations technologiques financières à notre plateforme mobile. »

BDSwiss est un groupe financier de premier plan, qui offre des services d’investissement de Forex et de CFD à plus de 1,5 million de clients dans le monde. Depuis sa création en 2012, BDSwiss fournit des produits de première classe, une large gamme de plateformes, des prix compétitifs et une exécution rapide sur plus de 1 000 instruments CFD sous-jacents. Le Groupe BDSwiss respecte un cadre réglementaire strict et propose ses services à l’échelle mondiale sous différentes entités. Le Groupe BDSwiss possède des bureaux en Europe et en Asie et emploie plus de 250 personnes.

Global Banking & Finance Review® est un site Web en ligne et un magazine numérique de premier plan traitant du secteur bancaire et financier. Le site Web enregistre en moyenne plus de 7,5 millions de visites chaque année grâce à ses articles équilibrés et à ses actualités informatives et indépendantes centrées sur l’industrie bancaire et financière. Les prix prestigieux de Global Banking & Finance Review récompensent les meilleures banques et organisations de FINTECH et sont basés sur un certain nombre de facteurs mesurables. Global Banking & Finance Review® récompense des entreprises avec ses prix depuis 2011.

Les Global Banking and Finance Awards® ont été créés pour récompenser les entreprises à succès de toutes tailles dans des domaines spécifiques du secteur financier. Les prix prestigieux du site Web et du magazine sont bien connus dans le monde du secteur bancaire et financier. Ces prix reflètent l’innovation, les réalisations, la stratégie, les changements progressifs et inspirants de ce secteur. Les prix ont évolué au fil des ans et se sont élargis pour inclure des entreprises de différents domaines.

Pour plus d’informations sur BDSwiss, veuillez visiter le site Web officiel de la société. Pour télécharger l’application mobile BDSwiss, veuillez visiter la page officielle de l’application.

Coordonnées

Société : BDSwiss

Site Web : https://www.bdswiss.group

Lien vers l’application primée : https://www.bdswiss.group/forex/forex-mobile-applications/

Prix remporté : Meilleure plateforme de trading mobile en Europe en 2021

Détails du prix : Global Banking & Finance Awards®

À propos du prix :

https://www.globalbankingandfinance.com/global-banking-finance-review-awards/

https://www.globalbankingandfinance.com/about-the-awards/