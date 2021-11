Binance US, la branche américaine du principal échange cryptographique, envisage de devenir public et lève déjà des fonds.

Binance US envisage d'entrer en bourse

Changpeng Zhao, PDG de l'échange de crypto-monnaie Binance, a révélé que Binance US levait des fonds pré-IPO, et le tour de financement se terminera dans un mois ou deux. Ce dernier développement intervient alors que Binance subit de fortes pressions réglementaires en Europe et dans d'autres parties du monde.

LIVE: The Showdown Over Crypto and Disruptive Technologies with Changpeng “CZ” Zhao, Founder & CEO, Binance and moderator @ErikSchatzker #NewEconomyForum https://t.co/7RRLyJHQnf — Bloomberg New Economy (@BBGNewEconomy) November 19, 2021

CZ l'a révélé lors d'un discours au Bloomberg New Economy Forum à Singapour plus tôt dans la journée. Il a déclaré que Binance US prévoyait de lever quelques centaines de millions de dollars, mais il n'est pas certain du montant exact.

Binance US avait prévu de lever des fonds il y a quelques mois, mais l'effort a été contrecarré par les inquiétudes des investisseurs quant à son indépendance vis-à-vis de Binance, sa société mère. Depuis lors, Binance a apporté de nombreux changements réglementaires pour s'assurer qu'il fonctionne dans le cadre de la loi.

CZ maintient que le seul lien entre Binance.com et Binance US est qu'il siège actuellement au conseil d'administration de la société Binance US. Il a ajouté qu'il n'était pas impliqué dans les opérations quotidiennes de Binance US. CZ a ajouté qu'il n'avait pas installé le Slack de l'unité américaine, que la société utilise pour les communications internes, sur son appareil.

CZ a déclaré que Binance cherchait à installer son siège social et a mentionné la France, les Émirats arabes unis et Singapour comme destinations possibles. Interrogé sur Binance.com, la société mère, devenant une entité cotée en bourse, CZ a déclaré que la société est trop grande pour le moment et qu'ils devraient envisager où elle pourrait devenir publique. Il a déclaré que ;

"Pour être honnête, dans cinq, dix ans, nous pourrions voir des bourses de chiffrement fusionner avec des bourses, ce qui signifie que Binance.com pourrait être cotée sur une bourse de chiffrement."

Les sociétés de crypto-monnaie commencent à être cotées en bourse alors que le marché continue de croître. Coinbase est devenu une société cotée en bourse en avril 2021, et quelques sociétés de premier plan, dont Blockchain.com, Binance et Kraken, ont toutes manifesté le désir de s'inscrire en bourse.