BioNano Genomics (NASDAQ : BNGO) est en hausse de 35% ces derniers jours.

L’une des actions les plus en vogue aujourd’hui est BioNano Genomics. Nous avons donc pensé qu’il serait utile d’énumérer deux des meilleurs sites pour acheter des actions BioNano Genomics afin que vous puissiez vous impliquer.

Où acheter l’action BNGO dès aujourd’hui ?

Si vous vous demandez où acheter des actions BNGO, la réponse est un courtier en bourse fiable. Il s’agit de plateformes populaires qui permettent aux investisseurs particuliers de constituer leur propre portefeuille d’investissement comprenant des actions, des crypto-monnaies, des commodities et des devises.

Notre équipe d’analystes estime que les deux options ci-dessous offrent la meilleure combinaison de frais réduits, d’une interface solide et d’outils puissants. Ce sont deux des meilleures plateformes pour acheter des actions BioNano Genomics :

Qu’est-ce que BioNano Genomics ?

Fondée en 2003 et basée à San Diego, en Californie, l’entreprise est un acteur scientifique et technologique à la pointe de la recherche sur les maladies génétiques, la recherche sur le cancer et la cytogénomique avec l’imagerie du génome.

Elle fournit une plateforme pour analyser les longs segments d’ADN génomique et les variations structurelles des biomolécules en général.

La gamme de produits de BNGO comprend des logiciels, des instruments d’imagerie automatisés, des puces à nanocanaux exclusives et des réactifs.

Pourquoi BioNano Genomics est-elle en plein essor ?

Il y a deux raisons principales. La première est la nomination par BioNano d’un nouveau directeur de l’exploitation, Jason Priar, un vétéran de l’industrie. Il apporte une riche expérience de travail avec des laboratoires qui effectuent des analyses du génome dans le domaine du cancer et des maladies génétiques.

Cependant, la raison principale semble être l’intérêt suscité par le forum Reddit, WallStreetBets. Reste à savoir dans quelle mesure cela sera durable.

Devrais-je acheter des actions BNGO ?

Si vous croyez aux prouesses techniques et au leadership de l’entreprise, et si vous pensez qu’elle peut être à l’avant-garde de la gestion, de la curation et de la prévention des maladies dans un avenir prévisible, cela vaut la peine d’examiner plus en profondeur cette proposition d’investissement.

Cependant, alors que les revenus sont en hausse, les pertes de l’entreprise se sont creusées, ce qui est normal pour un acteur technologique spéculatif et en phase de démarrage. Assurez-vous simplement d’être conscient des risques et d’avoir effectué les vérifications nécessaires avant d’investir.

Prévision de prix pour BNGO

Le consensus des analystes de renom donne un objectif de cours de BioNano Genomics de 14 $ dans le haut de l’échelle et de 12 $ comme médiane pour les 12 prochains mois. Ce n’est pas la projection la plus excitante, mais cette société est susceptible d’être une opportunité de croissance à combustion lente, et les récompenses pourraient venir beaucoup plus tard, lorsque la société atteindra la commercialisation.