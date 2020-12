Les médias sociaux ont explosé d’enthousiasme lorsque Bitcoin a franchi le niveau magique des 20 000 $ hier. Non seulement il a fait du trade au-dessus de ce niveau, mais il ne s’est pas arrêté à 22 600 $ au moment d’écrire cet article.

La force de Bitcoin vient du fait que le dollar américain, la monnaie de réserve mondiale, continue sa tendance à la baisse. La Réserve fédérale des États-Unis, la dernière réunion de l’année, a envoyé le dollar encore plus bas, alimentant ainsi la force d’autres actifs.

En parlant d’autres actifs, Bitcoin est en effet un actif différent. Différent des monnaies fiduciaires, différent de l’or, et certainement différent de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Mais le Bitcoin est-il de l’argent ?

La valeur du rien

L’argent remplit diverses fonctions dans une économie, et Bitcoin ne remplit pas au moins l’une d’entre elles. Cela ne veut pas dire que Bitcoin est surévalué aux prix actuels. En fait, il peut augmenter encore plus parce que le fait de le trader ou de le posséder repose sur des hypothèses différentes.

Si l’hypothèse était que Bitcoin est une autre forme de monnaie, alors nous aurions dû voir jusqu’à présent au moins l’un des éléments suivants. L’un d’entre eux est le fait qu’il manque un actif sous-jacent. Une autre est qu’il n’a pas de valeur sociale ou matérielle. Bien sûr, on peut soutenir ici qu’il a une valeur – mais la valeur matérielle est quelque chose de différent du prix de n’importe quelle chose. Enfin, le plus important de tous est que Bitcoin n’a pas cours légal dans aucune juridiction. Point final.

Si c’est le cas, qu’est-ce que les investisseurs achètent alors ? De la technologie ? C’est peut-être une explication. Si le prix de celle-ci le justifie, alors il peut être encore plus élevé.

Toutefois, les trois éléments énumérés ci-dessus – aucun actif sous-jacent, aucune valeur sociale ou matérielle, aucun cours légal – font que Bitcoin est proche d’autre chose. Plus précisément – de rien.

Je sais de quoi ça a l’air, et je tiens à préciser que je ne suis ni long ni short en Bitcoin. J’explique simplement les choses comme je les vois.

Contrairement à toutes les opinions, le « rien » a de la valeur, tant que les gens y croient. Il existe tellement d’exemples dans l’histoire financière que je ne les aborderai pas ici. Je vais plutôt conclure sur l’une des principales qualités de Bitcoin : sa rareté.

La rareté fait monter son prix, d’autant plus que de plus en plus d’investisseurs institutionnels rejoignent la partie. Lorsque de grosses sommes d’argent font des offres pour des actifs rares, le prix augmente.

Cela peut facilement se poursuivre au même rythme ou même de manière plus agressive. Et si cela se produit facilement, cela peut aussi s’arrêter.