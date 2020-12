Bitcoin a réalisé une excellente performance au cours du dernier trimestre de l’année. Sa valeur a doublé en moins de deux mois pour atteindre 24 000 $.

Une avalanche de bonnes nouvelles a conduit le rallye. Tout d’abord, PayPal a annoncé l’introduction de paiements crypto sur sa plateforme de paiement en ligne. Ensuite, Bitcoin s’est fait connaître de plus en plus auprès des portefeuilles institutionnels. Par exemple, Square a investi 50 millions de dollars dans Bitcoin, tandis que MicroStrategy, une autre société publique, a révélé avoir investi plus de cent millions de dollars dans la principale crypto-monnaie.

Naturellement, l’accumulation a conduit l’imagination des gens, et la suivante, vous savez, Bitcoin est devenue la coqueluche des investissements en ligne. Ce qui est intéressant, c’est que plus le prix augmentait, plus les nouvelles étaient nombreuses, révélant un intérêt encore plus grand de la part de la communauté institutionnelle.

Les investisseurs institutionnels s’entassent dans l’univers crypto

PayPal et MicroStrategy semblent avoir lancé une course dans l’espace d’investissement institutionnel pour s’exposer à Bitcoin. Considéré par beaucoup comme un substitut à l’or dans un portefeuille professionnel, Bitcoin bénéficie de l’une des principales caractéristiques de l’or : sa rareté.

MassMutual Life Insurance, Guggenheim et un « whale » soutenu par Alan Howard sont les nouveaux acteurs dans l’espace des crypto-monnaies. Seulement cette fois, on parle de milliards, et non de millions, investis.

De plus, la plus grande banque de Singapour, DBS, a récemment annoncé le lancement d’un exchange digital de crypto-monnaies ouvert aux investisseurs institutionnels également. Il permet aux particuliers et aux clients institutionnels de trader des crypto-monnaies contre quatre monnaies fiat – trois devises asiatiques (le dollar de Hong Kong, le yen japonais et le dollar de Singapour) et la monnaie de réserve mondiale, le dollar américain.

Ce à quoi nous assistons ici semble très différent du rallye de 2017 dans l’espace de la crypto-monnaie. En 2017, Bitcoin a atteint près de 20 000 $ grâce aux « achats de panique » effectués par la communauté des particuliers. Cette fois-ci, il semble que les investisseurs institutionnels aient tranquillement constitué des positions, s’accumulant en secret et révélant ensuite leurs enjeux.

En raison de la rareté mentionnée plus haut, le prix a atteint 24 000 $ et est resté offert à chaque baisse. En outre, si l’on considère le fait que la plupart des traders particuliers sont des hodleurs (c’est-à-dire qu’ils ont acheté les coins avec l’intention de les conserver longtemps au cas où le pari serait généreusement payé), la rareté devient encore plus aiguë.

L’extrême volatilité a longtemps été un problème pour Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Seulement, cette année, d’autres actifs ont connu des niveaux de volatilité similaires – pensez au crash boursier de mars ou à l’augmentation de la volatilité de Tesla.

Dans l’ensemble, le rallye de Bitcoin repose sur une base solide. La course aux bulls pourrait bien se poursuivre pendant un certain temps encore.