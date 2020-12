L’augmentation du niveau d’adoption a récemment permis au prix de Bitcoin d’atteindre un nouveau sommet historique, le trading étant très proche du niveau magique de 20 000 $.

Pourquoi magique ? En 2017, toujours en décembre, la hausse parabolique de Bitcoin s’est arrêtée à des niveaux similaires. Parce qu’elle l’a fait cette année aussi, les analystes techniques se demandent s’il est possible que Bitcoin ait formé un double sommet ? Une figure en double sommet montre un niveau ou une zone où le marché hésite deux fois, étant rejeté à une forte résistance.

Halving de Bitcoin, Ethereum. À quoi faut-il s’attendre ensuite ?

L’une des plus grandes surprises de l’année sur le marché du crypto a été la bonne performance d’Ethereum. Il a augmenté de plus de 300 % depuis le mois de mai, dépassant ainsi Bitcoin, qui n’a augmenté « que » de 200 %. Cette relation n’a aucun sens si l’on considère la thèse de l’halving dans le cas de Bitcoin. Si la thèse de l’halving est valable, Bitcoin aurait dû surpasser Ethereum, et non l’inverse.

Cela signifie qu’il y a quelque chose d’étrange dans les deux crypto-monnaies. Est-ce que c’est Bitcoin qui est à la traîne, ou simplement que la courte pression exercée sur Ethereum était plus forte ?

Le niveau de 10 000 $ s’est avéré être un élément clé pour Bitcoin en 2020. En fait, il est courant que les chiffres ronds aient un effet psychologique sur les acteurs du marché. L’un des biais les plus connus dans le trading est que les gens ont tendance à entrer et à sortir du marché avec des chiffres ronds. Par exemple, si l’on est baissier, la paire EURUSD à 1,2121 fixera probablement le stop-loss à 1,22 et visera 1,20 – chiffres ronds.

Sur le marché des crypto-monnaies, cependant, la volatilité est beaucoup plus élevée que sur le marché des changes. Les chiffres ronds comme 10 000 et 20 000 $ sont suffisamment importants pour offrir un support et une résistance solides. De plus, le fait que la tendance haussière de Bitcoin ait été suffisamment forte pour franchir cette distance en moins de deux mois, nous en dit long sur les différences entre les deux marchés.

Le problème avec Bitcoin et d’autres crypto-monnaies importantes est que personne ne vend. Ainsi, toute baisse de prix est compensée par une forte demande de la part des particuliers. Cependant, comme l’a montré le mois de mars 2020, lorsque la liquidité de l’USD diminue, les investisseurs fuient même la sécurité offerte par Bitcoin.

À l’avenir, Bitcoin n’a de chance de mûrir que s’il parvient à invalider la thèse du double sommet. Pour ce faire, il doit se maintenir au-dessus de 17 500 $ et continuer à se consolider. Ce faisant, il exerce une pression sur le chiffre rond. À défaut, il fera pression sur ceux qui ont acheté près de 20 000 $ et qui vendront au premier signe d’une chute précipitée du prix.