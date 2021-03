L’une des annonces les plus étranges faites par une entreprise publique en 2021 est celle faite par Tesla concernant son investissement dans Bitcoin. Plus précisément, l’entreprise a annoncé qu’elle avait investi 1,5 milliard de dollars en Bitcoin au cours du mois de janvier 2021.

Cette annonce a déclenché une hausse du prix du Bitcoin et a donc profité à l’investissement de Tesla. Entre-temps, le Bitcoin a atteint deux sommets historiques consécutifs, atteignant 60 000 $ ; Elon Musk a changé son titre officiel dans l’entreprise en ´techno-roi´, et le directeur financier est désormais ´maître du coin´.

Nous sommes au 21e siècle, et l’essor des crypto-monnaies, ainsi que la popularité de Tesla, reposent sur la conviction profonde que le monde est en train de changer. D’une part, Tesla vise à perturber l’industrie automobile avec sa flotte de véhicules électriques, tandis que d’autre part, Bitcoin vise à révolutionner le système financier tel que nous le connaissons.

Il est intéressant de noter que d’autres similitudes existent entre Bitcoin et Tesla.

Bitcoin vs. Tesla – Des similitudes intéressantes

Pour commencer, il s’agit dans les deux cas de technologies relativement jeunes. N’oubliez pas que Tesla est considérée comme une entreprise technologique et non comme un constructeur automobile, même si son principal produit est une voiture. Par conséquent, lorsqu’on établit une comparaison entre Tesla et General Motors, Ford ou d’autres constructeurs automobiles, ce n’est pas vraiment le groupe de pairs auquel il faut se référer. Cependant, on peut utiliser la capitalisation boursière pour expliquer l’enthousiasme des investisseurs pour Tesla et Bitcoin.

Tesla existe depuis environ cinq ans de moins que le Bitcoin. Ils ont tous deux partagé dans le passé et partagent encore une perspective défavorable. D’une part, Tesla n’a pas fait de bénéfices jusqu’à récemment, et même lorsqu’elle en a fait, elle l’a fait en vendant des certificats de crédit carbone à ses rivaux. Quelle ironie, si l’on pense à la quantité d’énergie que consomme le Bitcoin, et pourtant Tesla a investi une grande partie de son flux de trésorerie disponible dans le Bitcoin.

Quoi qu’il en soit, Bitcoin et Tesla ont eu leur part de scepticisme, et pourtant ils ont survécu. Il y a quelques années, nul autre que Warren Buffet, l’investisseur légendaire, a exhorté les investisseurs à se tenir à l’écart du Bitcoin, le qualifiant ni plus ni moins de mirage.

Les deux ont également une capitalisation boursière similaire. Le Bitcoin a atteint 1 000 milliards de dollars alors que Tesla valait plus de 800 millions de dollars à son point culminant. Si l’on superpose les deux capitalisations boursières sur le même graphique, les similitudes sont pour le moins stupéfiantes.

Dans l’ensemble, le Bitcoin et Tesla semblent avoir un lien inconnu. Pour les investisseurs, l’achat d’actions de Tesla est moins cher que la possession de Bitcoin. Par conséquent, les deux peuvent monter ou descendre ensemble, les deux ou trois prochaines années étant un tournant pour les deux.