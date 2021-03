Bitcoin fait ce qu’il sait faire de mieux : il continue à faire pression sur les prix après avoir trouvé du support dans la zone des 46 000 $. Une fois de plus, les amateurs de Bitcoin ont commencé à prévoir de nouveaux sommets alors que le marché remontait des plus bas et se négocie actuellement au-dessus de 54 000 $, juste à côté d’un nouveau sommet historique.

La pandémie a fait apparaître une nouvelle catégorie d’investisseurs, les investisseurs particuliers. Les traders particuliers ont certainement fait partie du monde financier pendant longtemps. Toutefois, ce n’est que récemment que les flux sortant du secteur de la vente au détail vers les actifs financiers sont si importants qu’ils méritent d’être pris en considération. Par exemple, le trading de détail en bourse représente aujourd’hui un volume aussi important que celui des fonds communs de placement et des fonds spéculatifs réunis.

Comme la plupart des traders particuliers sont des adeptes de la crypto-monnaie, les importants flux provenant du commerce de détail se sont déversés sur les principaux crypto coins. Bitcoin n’est que l’une d’entre eux, mais une action similaire sur les prix a été observée sur Ethereum et d’autres altcoins.

Cette frénésie explique l’un des graphiques les plus intéressants de ces derniers temps. D’une part, l’or, la commodité traditionnelle qui protège un compte d’investissement contre l’inflation, continue à atteindre de nouveaux creux. Il est passé sous la barre des 1 700 $ hier, suite à une nouvelle pression à la vente.

Tesla a perdu plus de 30% depuis l’annonce d’un investissement de 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin

Lorsqu’un marché baisse de plus de 20 % par rapport au récent sommet, on dit qu’il est entré en territoire baissier. Tesla, après avoir annoncé début février un investissement de 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin, a baissé de plus de 20 %. Est-il déjà dans un marché baissier ? Techniquement, oui, mais de nombreux traders considèrent que le marché de Tesla est déjà tendu après avoir augmenté de plus de 800% au cours des deux dernières années. Une correction est donc la bienvenue et pourrait bien être exactement ce que les bulls de Tesla avaient besoin pour ajouter des fonds à des niveaux inférieurs.

À partir du moment où Tesla a annoncé l’investissement dans Bitcoin, ses actions ont baissé. Le prix de Bitcoin a également baissé, passant de 58 000 à 46 000 $. À un moment donné, les deux marchés étaient extrêmement corrélés, avec peu ou pas de différence entre la façon dont l’action de Tesla était tradé et celle de Bitcoin.

Cependant, la corrélation s’est rompue récemment, Bitcoin ayant récupéré la majeure partie du terrain perdu. Si Bitcoin atteint un nouveau sommet historique et poursuit sa tendance haussière, cette hausse devrait apporter un certain support au cours de l’action Tesla. Comme une grande partie des nouvelles mesures de relance budgétaire devrait se retrouver sur le marché boursier (et sur le marché des crypto-monnaies), il ne faut pas s’étonner de voir Tesla et Bitcoin atteindre de nouveau des sommets.