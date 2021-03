Le marché de la crypto-monnaie a connu une hausse spectaculaire de l’intérêt pour le trading journalier en 2021. Au cours des deux premiers mois de l’année, on estime que le nombre de crypto traders quotidiens a été multiplié par dix par rapport aux mois précédents.

Cet intérêt soudain a été suscité par l’évolution parabolique du prix de certains des coins les plus importants – Bitcoin, Ethereum, etc. Bitcoin, par exemple, est passé de 10 000 à 58 000 $ en moins de trois mois, et le FOMO (Fear Of Missing Out) a déclenché une augmentation du nombre de crypto traders.

Malgré les avertissements des banques centrales, Bitcoin continue de susciter l’intérêt. La récente baisse de 58 000 $ à 45 000 $ n’a fait que renouveler les achats. Pourtant, la crypto-monnaie est critiquée pour la forte consommation d’énergie de l’industrie de minage et son cas d’utilisation limitée. Après tout, outre le fait qu’elle facilite les transferts de fonds internationaux, cette technologie n’est pas ou peu utilisée pour l’instant.

Tesla se joint à la frénésie du Bitcoin

Début février, Tesla a fait une annonce étonnante : il a investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin au cours du mois de janvier. Bitcoin tradait à environ 40 000 $ au moment de l’annonce, et la nouvelle a déclenché la reprise qui a fait monter le prix jusqu’au récent sommet de 58 000 $.

Tesla a fait l’objet de critiques pour son investissement pour plusieurs raisons. L’une d’entre elles concerne l’électricité consommée pour miner les Bitcoins. Pour le montant payé (soit 1,5 milliard de dollars), la société a acheté 45 000 coins. Le coût de minage de ce nombre de Bitcoins représente une empreinte carbone équivalente à la mise en circulation de 890 000 voitures à essence. Ironiquement, cela représente presque le double du nombre total de véhicules électriques vendus par Tesla en 2020. Où est l’entreprise écologique que Tesla prétend être selon sa mission et sa vision ?

Lors du déclin de la semaine dernière, la chute brutale des crypto-monnaies a provoqué une certaine panique chez les investisseurs particuliers. Ethereum, par exemple, a chuté de 37 % en neuf jours. Bitcoin a chuté de plus de 20 % en trois jours. Par conséquent, Tesla et d’autres investisseurs institutionnels ont ressenti une baisse d’engouement.

Pour ceux qui ont investi dans Bitcoin à ses débuts, les prix plus élevés les rassurent. Cependant, les derniers investissements ont été réalisés à des prix moyens de 52 000 $ (par exemple, Square – 150 millions de dollars d’investissement), 52 600 $ (par exemple, Microstrategy – 1 milliard de dollars d’investissement), ou 40 000 $ (prix estimé payé par Tesla sur son investissement).

Quelle que soit la manière dont vous le présentez, tous ces fonds sont rentables. Tant que Bitcoin n’aura pas résolu son problème de consommation d’électricité, elle sera menacée par la réglementation gouvernementale. Ainsi, elle est toujours prête à rester une monnaie volatile.