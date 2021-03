Bitcoin a survécu à un autre crash. Il a chuté de plus de 20 % en moins de deux jours après que la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, ait commenté son immense consommation d’électricité et son utilisation dans des activités illicites.

La baisse a été si brutale qu’elle a déclenché un déclin des grandes entreprises publiques qui ont investi dans Bitcoin, comme Tesla. La société a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars en janvier, et Bitcoin a atteint de nouveaux sommets historiques aux informations.

Lorsque les marchés progressent ou reculent, ils le font dans le cadre d’une tendance. Les règles d’une tendance haussière disent que le marché forme continuellement des hauts et des bas plus élevés. Ainsi, pour tirer le meilleur parti de la tendance et obtenir de meilleures entrées, de nombreux investisseurs à long terme se concentrent sur l’achat des plus hauts et des plus bas. Ou encore, à acheter la baisse.

Square et MicroStrategy ont doublé leur investissement dans Bitcoin

Square et MicroStrategy sont toutes deux des sociétés cotées en bourse. Elles sont pionnières dans l’investissement dans les bitcoins puisqu’elles ont converti une partie de leurs liquidités libres en bitcoins.

Square a annoncé l’année dernière qu’elle avait investi 50 millions de dollars dans Bitcoin, soit environ 1 % de ses actifs. MicroStrategy a converti la totalité de ses réserves excédentaires en Bitcoin en 2020.

Alors que Bitcoin cherchait un fond il y a deux semaines, Square a annoncé un nouvel investissement, trois fois plus important que le précédent. Cette fois-ci, Square a acquis Bitcoins à environ 52 000 $ par coin dans le cadre d’un investissement évalué à 150 millions de dollars.

Naturellement, la nouvelle a suscité l’enthousiasme, car quelqu’un a apparemment acheté la baisse. Par conséquent, le prix de Bitcoin a atteint un plancher, et il a remonté jusqu’à plus de 50 000 $.

Un jour après l’annonce de Square, il était temps pour MicroStrategy de rendre public l’acquisition de Bitcoins supplémentaires. Elle a investi plus d’un milliard de dollars dans Bitcoin, emprunté de l’argent, à un prix moyen de 52 765 $.

Et voilà, deux sociétés cotées en bourse doublent leurs investissements dans Bitcoin à peu près au même prix – environ 52 000 $. Ainsi, le prix de Bitcoin a atteint son plus bas niveau pour l’instant, le marché le considérant comme un signe supplémentaire d’une adoption accrue.

L’astuce consiste ici à comprendre pleinement la raison de ces investissements. Il devient de plus en plus évident que ces investissements ne concernent pas la technologie, mais l’espoir qu’ils rapporteront davantage à l’avenir.

Une chose est sûre. Plus les entreprises convertissent une partie de leurs liquidités en Bitcoin, plus la menace que Bitcoin devienne un risque systémique est grande. Les régulateurs interviendront probablement, si la volatilité devait atteindre des niveaux indésirables.