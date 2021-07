Le Bitcoin reste faible alors que la pression pour rompre le support des 30 000 $ augmente de jour en jour. Hamish Douglass, le cofondateur milliardaire de Magellan, s’en prend au Bitcoin et au marché des crypto-monnaies.

Le Bitcoin a de nouveau testé le niveau de 30 000 $ hier après que Hamish Douglass, le responsable de l’un des plus grands fonds au monde, ait critiqué le marché des crypto-monnaies. Il a qualifié les investisseurs en crypto-monnaie d’adeptes d’un culte et a déclaré que le marché était irrationnel.

Il est indéniable que le Bitcoin a connu un terrible deuxième trimestre cette année. Sa valeur a été divisée par deux depuis avril, et maintenant l’image technique révèle une possible formation de tête et d’épaules.

Image technique du Bitcoin

L’analyse technique illustre un modèle de tête et d’épaules qui indique des niveaux beaucoup plus bas. Il s’agit d’une configuration de retournement, dans laquelle le mouvement mesuré est calculé en mesurant la distance entre le point le plus haut de la configuration et la ligne de cou. En faisant une projection à partir de là, le mouvement mesuré pointe vers zéro, ce qui supporte la déclaration du patron de Magellan.

La chute du Bitcoin a entraîné une faiblesse similaire dans d’autres crypto-monnaies. Certaines ont connu un sort encore pire, comme le Dogecoin, en baisse de plus de 70 % par rapport à ses sommets.

Naturellement, certains investisseurs remettent en question la technologie qui sous-tend les actifs digitaux. Le Bitcoin existe depuis plusieurs années maintenant, tout comme la blockchain, mais l’adoption massive tarde, et de nombreuses voix s’interrogent sur sa nécessité.

Le Bitcoin a été victime de la répression chinoise contre les mineurs et de la peur de la réglementation dans les pays développés. Les principales crypto-monnaies ont perdu du terrain depuis que les autorités de ce pays ont déclaré la saison ouverte dans le but de mettre fin à la pollution causée par le minage de crypto-monnaies.

Pour l’avenir, les investisseurs en Bitcoin attendent la fin de la récente consolidation. Le Bitcoin se consolide dans ce qui semble être l’épaule droite d’une formation en tête et épaules depuis plus de deux mois maintenant. Seul un mouvement au-dessus de 40 000 $ pourrait invalider la configuration, mais d’ici là, le sentiment reste baissier.