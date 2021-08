Le rallye du Bitcoin lui permet de dépasser les 50 000 $, les actifs digitaux étant de nouveau à la mode. Les investisseurs vont-ils pousser son prix vers un nouveau record ?

Bitcoin est de nouveau à la mode, les investisseurs ayant acheté le plongeon vers le niveau de 30 000 $. Après la rupture du marché au-dessus du bord supérieur d'un triangle qui a agi comme un modèle de renversement, il n'a plus regardé en arrière.

Naturellement, les traders de Bitcoin ont à nouveau les yeux rivés sur les niveaux record. Au premier semestre de l'année, et surtout après que Tesla a révélé son investissement de 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin, le prix d’un coin digital a atteint 65 000 $.

Il a corrigé jusqu'à 30 000 $, où il a trouvé un support solide. Cette hausse confirme que les investisseurs apprécient toujours les actifs digitaux, et la force du Bitcoin pourrait se poursuivre alors que les craintes d'inflation augmentent.

Les commodities sont considérées comme une couverture contre l'inflation. L'or, par exemple, a été la couverture parfaite au fil du temps, mais il a maintenant une réelle concurrence dans les actifs digitaux.

Bitcoin a commencé l'année de trading à près de 30 000 $ et a maintenant augmenté de près de 80 %. L'or a sous-performé, une fois de plus, tout comme il l'avait fait au second semestre de l'année dernière. Par conséquent, les investisseurs qui cherchent à protéger leurs portefeuilles contre la hausse des niveaux d'inflation peuvent trouver le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies digitales plus attrayants que les couvertures traditionnelles contre l'inflation.

Le minage de Bitcoin – Une industrie écologiquement durable

Les actifs digitaux font partie de l'offre de nombreuses maisons de courtage, désireuses d'attirer de nouveaux clients. L'essor des coins digitaux a entraîné des bouleversements tectoniques dans le secteur financier traditionnel, la jeune génération de traders ayant adopté le Bitcoin et la blockchain.

Le déclin du Bitcoin, qui avait atteint des sommets au premier semestre, est dû aux commentaires du PDG de Tesla, Elon Musk, concernant sa consommation d'énergie. Le minage de Bitcoin est une industrie à forte intensité énergétique, mais il s'avère que la consommation d'énergie est comparativement négligeable lorsqu'elle est interprétée comme une part de l'énergie totale du monde.

Le Bitcoin Mining Council a été créé au début de l'année dans le but de surveiller la consommation d'énergie des mineurs de Bitcoin. La transparence est essentielle pour les investisseurs, quel que soit le marché, et les amateurs de Bitcoin ont salué cette initiative.

À l'avenir, les actifs digitaux devraient continuer à progresser. Le Bitcoin, par exemple, est considéré de la même manière que l'Internet l'était en 1997 – peu de gens ont vraiment compris son potentiel à l'époque. Si c'est le cas, l'utilisation du coin digital va fortement augmenter, tout comme le vent arrière qui soutient son prix.