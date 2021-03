La volatilité du Bitcoin reste inchangée malgré le fait que son taux d’adoption augmente de jour en jour. De plus en plus d’entreprises publiques annoncent des investissements dans « l’or digital », et celles qui ont investi tôt renforcent également leur position.

Au cours de la première semaine de mars, MicroStrategy, une société de logiciels américaine qui a converti sa trésorerie en Bitcoin, a annoncé un nouvel achat en espèces de 205 bitcoins au prix moyen de 48 888 $. Au total, l’entreprise détient désormais 91 064 bitcoins, et son investissement total dépasse 2,2 milliards de $, à un prix moyen de 24 119 $.

Tesla a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars en février, Square un autre 150 millions de dollars, et la liste est longue, car les investisseurs institutionnels ont également exprimé leur intérêt. Cependant, malgré une adoption accrue, sa volatilité reste la même. Récemment, la capitalisation boursière du Bitcoin a dépassé les 1 000 milliards de dollars. On pourrait penser que la volatilité va diminuer après cette hausse exponentielle, mais ce n’est pas le cas. S’agit-il simplement d’un jeu de pari destiné à rester volatil malgré l’arrivée de plus de joueurs ?

Les grandes étapes du Bitcoin au fil des ans

Pour se faire une idée plus précise de la volatilité du Bitcoin, il est peut-être utile de consulter l’historique des cours. Les données du tableau ci-dessous indiquent le nombre de jours entre différents jalons, comme les chiffres ronds en milliers.

Par exemple, il a fallu 1 269 jours au Bitcoin pour passer de 1 000 à 2 000 $, sept jours pour passer de 8 000 à 9 000 $ et moins d’un jour pour passer de 59 000 à 60 000 $. Une telle statistique est utile car elle montre les prix historiques et l’activité du marché a posteriori. Cependant, elle ne montre qu’un seul côté de l’histoire – la hausse, et présente donc un biais.

Le week-end dernier, comme c’est souvent le cas avec les crypto-monnaies, le prix du Bitcoin a atteint un nouveau record historique, à 60 000 $. Il a rapidement chuté de 10 % en moins de 24 heures, un mouvement que vous ne verrez pas sur une statistique comme celle ci-dessus, mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas eu lieu.

En tant qu’investisseur, une telle chute est dévastatrice pour un portefeuille. Elle prouve que la volatilité reste élevée même si le prix augmente et que les investisseurs affluent. Pourtant, elle montre aussi quelque chose que tout détenteur de Bitcoin craint. En effet, à chaque chute brutale de 10 % ou plus en une journée, chaque trader espère qu’une main puissante va acheter – un Tesla, un Square, un MicroStrategy, etc. Jusqu’à présent, c’était le cas, mais les niveaux élevés de volatilité indiquent que des baisses plus importantes sont non seulement possibles mais probables.