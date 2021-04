Le deuxième trimestre de l’année a commencé par un rapport stupéfiant sur l’emploi aux États-Unis. Alors que le monde célébrait Pâques, les données en provenance des États-Unis ont révélé que l’économie a créé près d’un million d’emplois en mars. En outre, le taux de chômage a poursuivi sa baisse, et les chiffres publiés précédemment pour les mois de janvier et février ont été révisés à la hausse.

La semaine à venir est plutôt courte, car hier la plupart des banques étaient fermées en raison des vacances de Pâques, mais cela ne signifie pas que les traders n’auront pas d’événements économiques importants à considérer. Les réunions du Fonds monétaire international (FMI) constituent le point fort de la semaine de trading, ainsi que la décision sur les taux d’intérêt de la Reserve Bank of Australia et les données sur l’emploi au Canada.

Les devises de commodités en vedette cette semaine

Si la semaine dernière, tout était centré sur les NFP et le dollar américain, cette semaine, les devises de commodités (c’est-à-dire le dollar australien et le dollar canadien) sont à l’honneur. Plus tôt dans la journée, la Reserve Bank of Australia a laissé son taux d’escompte inchangé, réitérant sa volonté de garder la courbe des taux sous contrôle.

Vendredi, les chiffres de l’emploi au Canada créeront de la volatilité sur les paires de dollars canadiens. Le marché s’attend à ce que 90 000 nouveaux emplois soient créés en mars et que le taux de chômage baisse à 8%. Toute surprise positive devrait pousser le dollar canadien encore plus haut.

Les réunions du FMI qui ont lieu tous les jours cette semaine pourraient également déclencher une plus grande volatilité sur le marché des devises. Ces réunions ont lieu deux fois par an, et les déclarations des participants suffisent à envoyer les devises sur des montagnes russes. Jeudi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devrait participer à un débat sur l’économie mondiale, et des questions du public sont attendues.

Cette discussion intervient un jour après la publication du procès-verbal du FOMC, qui sera publié demain. En tant que tel, les traders du dollar américain auront beaucoup à considérer cette semaine, après le rapport sur l’emploi de vendredi dernier.

Outre le calendrier économique habituel, la course à la vaccination est à elle seule un élément important pour les participants au marché. Les pays dont le déploiement est rapide ont vu leurs devises s’apprécier dernièrement (par exemple, la livre sterling, le dollar américain), tandis que les régions dont le déploiement est lent ont souffert d’une faible croissance économique.

Dans l’ensemble, la semaine à venir s’annonce intéressante, avec de nombreux événements susceptibles de faire bouger les marchés. Comme toujours, le grand inconnu est le marché des actions américaines.