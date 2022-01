Le président de la Fed d'Atlanta favorise une contraction agressive du bilan en plus d'une hausse des taux. Une inflation plus élevée ne laisse à la Fed d'autre choix que de resserrer plus rapidement sa politique monétaire. Est-il temps d'acheter des USD ?

La Réserve fédérale est la première banque centrale à avoir introduit le concept d'assouplissement quantitatif – acheter des obligations d'État. Il l'a utilisé en réponse à la grande crise financière de 2008-2009 et à nouveau pendant la pandémie de COVID-19.

L'un des effets souhaités de l'assouplissement quantitatif est que la politique monétaire… s'assouplit. L'assouplissement des conditions financières stimule l'économie en plus d'abaisser le taux des fonds fédéraux près de zéro. En conséquence, le bilan de la Fed s'est étendu à des niveaux record, à des milliards et des milliards de dollars.

Mais maintenant, la Fed signale un retournement. Il prévoit à la fois de commencer à relever le taux des fonds fédéraux en mars et de réduire le bilan. Le processus de rétrécissement, ou resserrement quantitatif, est plus intéressant à surveiller car il n'a jamais été fait à l'échelle que la Fed envisage d'utiliser maintenant.

Le Dollar Index reste haussier à l'intérieur du canal haussier

L'indice du dollar s'est redressé au cours de la seconde moitié de l'année dernière alors que les investisseurs ont augmenté leurs paris que la Fed réagira à des données d'inflation plus élevées. Maintenant que la Fed a abandonné l'idée d'inflation « transitoire », des voix s'élèvent pour qu'elle renverse sa politique de manière agressive.

Si tel est le cas, l'indice du dollar devrait rester acheteur et à l'intérieur du canal haussier. Le dollar se redressera tant que la série de hauts et de bas plus élevés se poursuivra.

La Fed Bostic favorise la contraction de son bilan de 100 milliards de dollars/mois

Hier, le président de la Fed d'Atlanta, Bostic, a révélé que la Fed pourrait devenir extrêmement agressive avec la contraction de son bilan. Il a parlé de 100 milliards de dollars/mois de resserrement quantitatif, ce qui signifie que la Fed se prépare à dénouer son bilan de plus de 1 000 milliards de dollars en douze mois après la première hausse des taux.

Comme son nom l'indique, le resserrement quantitatif est un resserrement monétaire, tout comme l'assouplissement quantitatif est un assouplissement monétaire. En effet, cela signifie que les conditions financières vont se durcir en plus des hausses de taux prévues.

Alors, comment la Fed va-t-elle procéder ?

Le plan est de laisser les avoirs en titres arriver à échéance sans réinvestir le capital chaque mois. Ce n'est pas la première fois que la Fed le fait, mais pas à cette échelle. Aussi, la dernière fois qu'elle a tenté de dénouer son bilan, elle a été stoppée par une nouvelle récession.

En conclusion, ni la Fed ni les marchés ne savent ce qu'apporterait un assouplissement quantitatif à grande échelle. Mais le risque que la psychologie de l'inflation prenne le dessus est trop grand pour être ignoré.