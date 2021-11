Le rallye du prix du pétrole brut a trébuché à 84 $ avec moins de deux mois restants dans l'année commerciale. À quoi peut-on s'attendre dans la période à venir ?

Le pétrole est la matière première la plus échangée au monde et, pour les cambistes et les inflationnistes, la seule matière première à surveiller car elle déclenche des changements dans les politiques monétaires des banques centrales. Pendant la pandémie de COVID-19, le prix du pétrole brut WTI est tombé en territoire négatif pour la première fois de son histoire.

Mais à mesure que les économies mondiales se redressaient et que l'offre diminuait, le prix du pétrole s'est redressé. Il est sorti des plus bas et a continué à monter en 2021. À moins de deux mois de l'année commerciale, on peut dire que c'était l'année du pétrole.

On a beaucoup parlé de la crise énergétique actuelle et du changement climatique, mais la réalité nous dit que le pétrole restera la partie dominante du complexe énergétique dans les décennies à venir. Pour mettre les choses en perspective, à partir d'un seul baril de pétrole brut, soit environ 42 gallons, 42,7 % sont transformés en essence et 27,4 % en diesel. Et le reste ? Eh bien, 5,8 % sont du carburéacteur, 5,0 % du fioul lourd, 4 % de l'asphalte, 3 % du fioul léger et le reste est utilisé dans diverses industries pour fabriquer des pneus, des peintures et d'autres produits pétrochimiques. Par conséquent, le pétrole, et son prix, est un déterminant de la croissance économique.

Il n'est donc pas étonnant que la hausse des prix du pétrole entraîne une hausse de l'inflation. Maintenant que le prix du pétrole brut WTI frappe à la porte des 100 $, qu'est-ce qui nous attend pour le prix du pétrole ?

Le tableau technique reste haussier

L'image technique du prix du pétrole brut WTI suggère qu'une plus grande hausse est possible dans la période à venir. Actuellement, le marché se situe sur un support dynamique donné par le retracement de 50% du canal haussier.

Si le support dynamique se maintient, une nouvelle montée est imminente. D'un autre côté, une cassure sous le support entraîne une faiblesse plus temporaire dans une zone de confluence à 7 $. Seule une baisse en dessous de 64 $, le plus bas précédent, ferait passer le biais haussier à baissier. En d'autres termes, le prix du pétrole trouvera probablement des acheteurs à chaque baisse. Si le niveau de 64 $ se maintient, ce ne sera qu'une question de temps avant que le marché ne presse pour un nouveau sommet plus élevé.