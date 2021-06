Carnival Corp. (CCL) en hausse de 50% cette année : voici où acheter des actions

Carnival Corp. (NYSE : CCL) a réalisé d’excellentes performances jusqu’à présent cette année.

Cet article explique tout ce que vous devez savoir sur Carnival Corp. Nous expliquons ce qu’est la société et ce qu’elle fait, ses perspectives d’investissement à l’avenir, et nous énumérons également les meilleurs sites pour acheter des actions CCL au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des actions de Carnival Corp. en ligne

Pour investir dans les actions de Carnival Corp., inscrivez-vous auprès d’un courtier en ligne fiable, approvisionnez votre compte et recherchez des actions CCL. Ensuite, saisissez le nombre d’actions que vous souhaitez acheter, et exécutez votre transaction.

Nos deux meilleurs choix sont énumérés ci-dessous, en fonction de leurs faibles frais et de la qualité de leur interface utilisateur :

CedarFX

eToro

eToro est une plate-forme d'investissement multi-actifs avec plus de 2000 actifs, y compris FX, actions, ETF, indices et matières premières. Les utilisateurs d'eToro peuvent se connecter, apprendre et copier ou se faire copier par d'autres utilisateurs.

Qu’est-ce que Carnival Corp. ?

Carnival Corporation & plc est une société de voyages d’agrément. Elle propose des voyages commerciaux en bateau de croisière vers 700 ports sous les marques suivantes : Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, P&O Cruises (Australie), Seabourn, Costa Cruises, AIDA Cruises, P&O Cruises (Royaume-Uni) et Cunard.

En outre, la compagnie propose des destinations portuaires et d’autres services, tels que des wagons à coupole en verre, des lodges, des autocars et même des hôtels.

Devrais-je acheter l’action CCL aujourd’hui ?

Si vous pensez que le secteur des croisières est en train de se redresser alors que les confinements internationaux de la COVID-19 touchent à leur fin, Carnival est certainement une compagnie à considérer. Elle possède un long historique de succès et existe depuis sa création à Miami en 1972. Elle pourrait être sur le point d’asseoir sa domination et de générer des revenus importants à l’avenir.

Avant d’effectuer un investissement, assurez-vous de mener votre propre enquête détaillée afin d’éviter de commettre des erreurs. L’éducation et la recherche sont les clés d’un investissement réussi.