Même pas 24 heures après le début de la nouvelle année de trading et les contrats à terme américains laissent présager une forte ouverture. La baisse du dollar y contribue, mais la résilience du marché est également alimentée par la frénésie d’achat des investisseurs.

Comme toujours, l’examen des données passées aide à mieux comprendre ce que l’avenir pourrait apporter. Les bonnes performances du marché au cours des deux derniers mois de l’année ont permis d’enregistrer un mois de janvier positif et un gain à deux chiffres pour la nouvelle année de trading.

Est-ce que ce sera aussi le cas en 2021 ?

Rallye de fin d’année haussier

Le monde de la finance est plein de préjugés sur le trading. Ce n’est rien d’autre que l’un des biais fréquents sur les marchés – à savoir qu’un rallye de fin d’année est haussier pour l’année à venir. Historiquement parlant, chaque fois qu’il y a eu un gain à deux chiffres en novembre et décembre de l’année (c’est-à-dire un gain de plus de 10 %), le mois de janvier était également positif, et l’année aussi.

En d’autres termes, ce biais nous indique qu’il y a de fortes chances que la reprise du marché boursier américain se poursuive. Le premier point de contrôle arrive assez rapidement – fin janvier, nous découvrirons si 2021 a une chance de confirmer le biais.

Avant de sauter le pas et d’acheter des actions, examinons ce que sont les biais. Les performances historiques du marché et les études ne confirment pas de tels biais – il s’agit simplement de quelques statistiques qui suggèrent que ceci ou cela pourrait se produire. En d’autres termes, elles ne sont pas vraies à 100 %.

Cependant, les investisseurs prennent des risques par définition. Pensez à l’analyse technique – l’art d’interpréter les données historiques des prix pour prévoir les prix futurs. L’analyse technique se base principalement sur des modèles – ou, si vous préférez, sur des biais techniques. Un schéma d’inversion comme la tête et les épaules ou un rising wedge ne fonctionne pas à 100 %, mais il est prouvé qu’ils fonctionnent la plupart du temps.

Dans le trading et l’investissement, la clé est de faire croître le portefeuille, le compte de trading. Une façon d’y parvenir est d’avoir raison plus que tort ou d’avoir des gains plus importants que des pertes.

Un portefeuille est constitué de divers actifs. Certaines entreprises peuvent en surpasser d’autres dans une mesure telle qu’elles compenseront la sous-performance d’autres actifs. Par exemple, si un investisseur avait Tesla dans son portefeuille pour toute l’année 2020, l’augmentation de 700 % par rapport à l’année précédente était suffisamment importante pour compenser la perte d’autres actifs.

En d’autres termes, il est plus facile qu’il n’y paraît de tester un biais tel que celui présenté dans cet article. Si le mois de janvier devait se solder par un gain, la pression sur les acheteurs augmenterait de manière exponentielle.