CedarFX mène une guerre contre le changement climatique

Le broker en ligne CedarFX a récemment fait des vagues dans le domaine du développement durable en devenant le premier courtier éco-conscient. CedarFX a vu l’opportunité d’avoir un impact significatif en s’associant avec l’entreprise sociale renommée Ecologi pour créer l’Eco Account. Grâce à son nouvel Eco Account, le principal courtier en ligne offre aux traders l’occasion unique d’agir au niveau mondial et de contribuer à l’atténuation du changement climatique.

Comment ? C’est très simple. Les utilisateurs qui choisissent de s’inscrire à un Eco Account se verront facturer des frais de commission de 1 $. Non seulement les clients bénéficieront de spreads bas et de retraits ultra-rapides, mais ils auront également un impact direct sur les initiatives mondiales d’Ecologi visant à lutter contre la crise climatique actuelle. À la fin de chaque mois, CedarFX versera une somme équivalente et l’enverra à Ecologi pour soutenir ses projets de plantation d’arbres dans le cadre de trois grands projets à Madagascar, au Mozambique et au Nicaragua. En outre, CedarFX soutient également une série de projets de réduction des émissions de carbone certifiés Gold Standard, dont la mission est de réduire les niveaux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère terrestre. Grâce au projet Qinder Energy dans l’Andhra Pradesh, en Inde, et au projet de forêt tropicale brésilienne, l’Ecobroker a également réussi à compenser 1,83 tonnes de C02.

Si l’Eco Account n’est pas pour vous, les clients de CedarFX ont également la possibilité de s’inscrire pour un compte avec 0% de commission. Les titulaires d’un compte à commission zéro bénéficieront de tous les avantages d’un compte écologique sans frais. Les traders peuvent effectuer des transactions sans frais, en utilisant la totalité de leur dépôt pour ouvrir des positions de trade. La plateforme de trading innovante offre également un accès à plus de 55 paires de devises Forex majeures, mineures et exotiques, 35 paires de crypto, ainsi que des CFD sur les actions, l’énergie et les métaux avec un effet de levier allant jusqu’à 1:500.

Des racines solides supportent la croissance. Laissez vos trades s’épanouir avec CedarFX. Bénéficiez d’une commission de 0 %, de faibles spreads et d’un accès aux marchés financiers mondiaux en vous inscrivant dès aujourd’hui.

