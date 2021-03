Aujourd’hui est la journée des NFP, et pour la communauté des traders et des investisseurs, rien d’autre ne compte. Tout le monde fait une pause pendant toute la semaine de trading, car le communiqué qui va suivre pourrait changer la donne. Elle a souvent été et est certainement susceptible de modifier la dynamique du marché.

Que doivent faire les traders de devises ?

Le marché des changes est particulièrement touché par le communiqué des NFP. C’est un exemple de données économiques fortement tradées par les algorithmes. Peut-être, en tant que trader, vous êtes-vous souvent demandé pourquoi les prix évoluent de manière aussi agressive en une fraction de seconde après l’annonce des NFP ? L’explication vient de l’industrie des hautes fréquences. Cette industrie s’efforce d’être la première à réagir sur les données économiques – si le réel est meilleur que la prévision, les algos achètent l’USD. Sinon, ils le vendent. Toutefois, la période de retenue est inférieure à une seconde, voire une fraction de seconde, car algos achète et vend des milliers de trades en un clin d’œil.

Pour le trader particulier, les détails du rapport des NFP sont plus importants que la première réaction du marché. Les traders ont donc deux possibilités. S’ils ont une position ouverte avant les NFP, la position a un horizon temporel au-delà de la publication des NFP. Si le marché évolue dans la bonne direction à la suite de la publication des NFP, tout va bien. Sinon, la position est là pour une raison différente, et, idéalement, à partir d’une analyse sur les délais plus longs que le graphique de 4h.

Une autre option est de s’asseoir et d’attendre la publication, puis d’examiner les données. L’abondance d’informations dans le rapport peut entraîner un changement de vitesse et de direction de l’action sur les prix. Par exemple, les révisions des données précédentes. Ou le taux d’activité, les changements du taux de chômage, etc.

La publication de données antérieures sur l’emploi est utile, mais elle ne garantit pas le résultat des NFP. L’ADP ou les chiffres des emplis privésen est le parfait exemple.

Le mois dernier, il a montré des chiffres réels sur l’emploi bien meilleurs que prévu. Naturellement, on s’attend à ce que les NFP confirment le fort rebond du marché du travail. Mais ce n’est pas le cas, car le précédent rapport des NFP était désastreux.

Il y a deux jours, c’était au tour de l’ADP de décevoir. Si le secteur privé américain a effectivement créé des emplois, les données sont bien inférieures à ce que le marché attendait.

Les NFP vont-t-ils encore nous réserver une surprise positive plus tard dans la journée ?