Clean Energy Fuels (CLNE) est une action mème qui ne disparaîtra pas : voici où acheter

Clean Energy Fuels (NASDAQ : CLNE) a poursuivi son ascension, le cours de son action ayant dépassé les 12 dollars lundi matin.

Clean Energy Fuels est clairement le sujet d’attention de nombreux investisseurs particuliers en ce moment, la communauté Reddit WallStreetBets, en particulier, lui consacrant une grande partie de son énergie.

L’ascension de cet acteur de l’énergie renouvelable est fulgurante et, fait encourageant, il semble qu’elle ne fasse que commencer.

Ainsi, dans cet article, nous couvrons tout ce que vous devez savoir avant d’investir dans les actions de Clean Energy Fuels. Cela inclut ce qu’est la société, si vous devez acheter des actions, et les meilleurs sites pour acheter des actions CLNE au Royaume-Uni et ailleurs. Faites défiler la page vers le bas pour en savoir davantage.

Comment et où acheter l’action CLNE aujourd’hui

Si vous souhaitez acheter des actions de CLNE ou de toute autre société publique, nous vous recommandons vivement de faire appel à un courtier en bourse de premier ordre. Il s’agit de services en ligne qui permettent aux investisseurs particuliers de créer un portefeuille d’investissement diversifié comprenant des instruments financiers tels que des actions, des crypto-monnaies, des devises et des commodities.

Les deux courtiers suivants offrent le meilleur mélange de frais bas et d’interfaces claires et faciles à utiliser.

Qu’est-ce que Clean Energy Fuels ?

Créée en 2001 et basée aux États-Unis, c’est une entreprise qui produit et vend du gaz naturel renouvelable et conventionnel. Plus précisément, elle vend du gaz naturel liquéfié (GNL) et du gaz naturel comprimé (GNC) aux consommateurs américains.

Pourquoi l’action de Clean Energy Fuels est-elle en hausse ?

Grâce aux investisseurs de Reddit qui ont créé ce que l’on appelle un « short squeeze », où le prix d’une action augmente de façon exponentielle grâce à la pression d’achat.

À long terme, la valeur verte fondamentale de la société pourrait être mise en avant, car les gouvernements nationaux du monde entier optent pour une énergie plus propre et plus verte.

Devrais-je acheter l’action CLNE ?

Si vous êtes un investisseur hautement spéculatif qui n’a pas peur d’être exposé au risque, c’est certainement un titre à considérer sérieusement. Si vous recherchez quelque chose de plus stable et de plus prévisible, le mieux est de chercher ailleurs.

Objectif de prix de CLNE

La plupart des analystes donnent une prévision médiane du prix de CLNE d’environ 20 $ pour les 12 prochains mois, bien qu’étant donné les forces imprévisibles qui s’appliquent à ce titre en ce moment, nous nous attendons à une grande volatilité dans les deux sens.