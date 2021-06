Clean Energy Fuels Corp est la prochaine action à suivre : voici les meilleurs sites pour acheter

La valeur de l’action de Clean Energy Fuels (NASDAQ : CLNE) a bondi au cours de la semaine dernière.

Aujourd’hui, certains investisseurs suggèrent qu’elle pourrait être la cible de la prochaine vague spectaculaire de ventes à découvert. Dans cet article, nous vous expliquons ce qu’est cette société, quelles sont ses perspectives d’investissement, pourquoi sa valeur augmente et où acheter des actions de Clean Energy Fuels en ligne.

Comment et où acheter l’action CLNE dès aujourd’hui ?

Si vous souhaitez investir dans CLNE, la meilleure plateforme à utiliser est un courtier en bourse de premier ordre. Les courtiers sont des services en ligne qui permettent aux investisseurs particuliers de créer un portefeuille d’investissement avec divers instruments, tels que les actions, les crypto-monnaies, le forex et les commodities.

Les courtiers suivants sont à la pointe du secteur grâce à leurs frais réduits, leur interface conviviale et leur service client de qualité :

Qu’est-ce que Clean Energy Fuels ?

Cette société se concentre sur la production et la vente de gaz naturel renouvelable et conventionnel. Créée en 2001 et basée aux États-Unis, Clean Energy Fuels vend du gaz naturel liquéfié (GNL) et du gaz naturel comprimé (GNC) sur le marché nord-américain.

Pourquoi Clean Energy Fuels a-t-il le vent en poupe ?

La raison principale de ce mouvement de prix est la dynamique du short squeeze qui a été créée par la communauté Reddit, WallStreetBets. Cela a affecté les prix de nombreuses actions, et il semble que CLNE ait été pris dans cet engouement.

Cependant, Clean Energy Fuels a également beaucoup de valeur fondamentale, et de nombreux investisseurs achètent l’histoire macroéconomique de l’énergie verte. Alors que les gouvernements nationaux commencent à s’éloigner des combustibles fossiles conventionnels et que les incitations deviennent omniprésentes pour les fournisseurs et les consommateurs, CLNE pourrait être prêt pour la croissance.

Devrais-je acheter l’action CLNE ?

Pour les investisseurs spéculatifs qui ont le goût du risque, ou pour les investisseurs verts qui veulent résoudre des problèmes environnementaux tout en réalisant des bénéfices, CLNE vaut vraiment la peine d’être considérée. Toutefois, si vous recherchez un titre plus sûr et plus stable, vous feriez mieux d’investir dans une société à grande capitalisation.

Objectif de cours pour CLNE

Notre prévision du prix de CLNE reste nébuleuse pour le moment. La plupart des analystes ont un objectif médian de 20 dollars au cours des 12 prochains mois, mais en raison de la nature spéculative de cette action et de la commercialisation qu’elle doit mener pour générer de la valeur, nous ne savons pas comment les choses vont se passer cette année.