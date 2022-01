Voici la clôture boursière de décembre 2021, Alphabet (GOOG) étant le meilleur artiste Big Tech de l'année.

Le S&P 500 a enregistré 70 nouveaux sommets et devrait augmenter de 27% à la clôture du marché. Pendant ce temps, en Europe, le CAC 40 français a dépassé le Stoxx 600 et l'indice de référence britannique FTSE 100, prévu pour un gain de 30% cette année.

En crypto, Bitcoin a atteint un sommet historique de 69 000 $, malgré une répression majeure en Chine, bien qu'il ait depuis diminué pour passer en dessous de 50 000 $. Pendant ce temps, l'or des actifs de couverture traditionnels a rebondi au-dessus de 1 960 $ l'once plus tôt dans l'année, mais a connu des difficultés et est sur la bonne voie pour sa plus forte baisse annuelle depuis 2015.

Les actions Meme ont été une autre histoire marquante sur le marché cette année, avec des détaillants inspirés par WallStreetBets poussant le GameStop (GME) à de nouveaux sommets historiques. AMC Entertainment, qui avait connu des difficultés en 2020, est également devenu l'un des plus gros gagnants en 2021.

Parmi les grandes entreprises technologiques, Facebook s'est rebaptisé Meta Platforms, tandis qu'Apple Inc. a flirté avec une valorisation de 3 000 milliards de dollars. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a également occupé le devant de la scène en 2021, à la fois pour son fort soutien à la pièce de monnaie Dogecoin et pour la vente de millions d' actions TESLA .

Récapitulatif mensuel des principaux indices boursiers

Le S&P 500 est en hausse de 4,6% par rapport à décembre, tandis que le Dow Jones Industrial Average a gagné 5,6% et le Nasdaq composite de 1,3%. Le blue chips S&P 500 devrait terminer 2021 solidement dans le vert avec des gains supérieurs à 28%, tandis que le Nasdaq (+22% YTD) et le Dow (+20% YTD) sont également prêts pour des gains à deux chiffres.

En Europe, le Stoxx 600 est en hausse de 5% ce mois-ci, l'indice paneuropéen étant en bonne voie pour un gain de 22,5% par rapport à l'année dernière.

Le CAC 40 français est en hausse de 6,7% en décembre et envisage une variation annuelle de +30%, tandis que le DAX est en hausse de 5,2% sur le journal mensuel et devrait enregistrer une hausse annuelle de 16%. Le FTSE 100 a augmenté de 4,8% ce mois-ci et clôturera en hausse de près de 15% en 2021.

Événements clés du marché le mois dernier

L'inflation surprend

Les données sur l'inflation dans les principales économies ont montré une croissance à des taux jamais vus depuis des décennies, les données américaines et britanniques pour novembre montrant le rythme de croissance annuel le plus rapide en 39 ans et 10 ans respectivement.

Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les États-Unis ont montré un bond de 6,8 % en glissement annuel, le plus haut depuis 1982. Au Royaume-Uni, l'inflation a augmenté de 5,1 % pour atteindre un sommet en 10 ans, les prix à la consommation augmentant prix de l'énergie.

La saison des bénéfices a aidé les actions

Une forte reprise du marché au cours des dernières semaines de 2021 s'est appuyée sur une saison de bénéfices tout aussi forte pour certaines des principales entreprises du monde. Les ventes nettes soutenues par une forte demande à l'approche des fêtes de fin d'année ont également largement compensé le sentiment pesé par la baisse des valorisations et des prévisions défavorables.

Omicron est arrivé

En décembre, les actions des voyages et de la santé ont principalement suivi le sentiment concernant la souche du virus Omicron. Bien que la variante ait eu un effet négatif sur les marchés, elle n'est pas aussi grave qu'on le craignait auparavant. Les gouvernements se sont largement abstenus d'imposer des restrictions de type 2020, ce qui signifie qu'un retour progressif à la normale stimulera les marchés.

La Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre adoptent un ton belliciste

La Fed a annoncé qu'elle intensifiait son programme d'achat d'obligations et qu'elle chercherait à relever trois taux d'intérêt en 2022 et 2023. La Banque d'Angleterre a surpris en augmentant les taux bancaires à la mi-décembre, le marché au sens large encourageant les deux inclinaisons bellicistes avec un rebond important. Un tirage a suivi cependant, et au début de la nouvelle année, les investisseurs surveilleront attentivement la manière dont la Fed met en œuvre ses plans.

Les plus performants des actions S&P 500 et Big Tech

Dans le S&P 500, les actions les plus performantes de 2021 comprenaient Moderna (MRNA) à +130%, NVIDIA (NVDA) à +132%, Fortinet (FTNT) à +146%, Marathon Oil (MRO) à +150%, et Devon Energy (DVN), qui est en hausse de 198 % cette année.

Parmi les actions Big Tech, Alphabet Inc. (GOOG) est en tête des meilleures performances avec des gains YTD de 68%, par rapport à la variation de 28% du S&P 500 sur 52 semaines.

Microsoft (MSFT) est le suivant avec 51%, tandis qu'Apple Inc. (AAPL) a enregistré des gains d'environ 33% pour la troisième place. Facebook (maintenant Meta) vient ensuite avec 23% de gains annuels, tandis qu'Amazon (AMZN) a environ 5% de gains annuels.

En résumé,

2021 devrait être une autre bonne année pour les marchés, les actions enregistrant des gains à deux chiffres pour l'année et d'autres segments du marché comme les crypto-monnaies attirant davantage l'attention des investisseurs institutionnels.

Le S&P 500 devrait augmenter au second semestre 2022, tandis que la croissance du secteur des métaverses et des NFT pourrait stimuler les marchés de la cryptographie. Le pétrole et l'or devraient également atteindre de nouveaux sommets, tout comme les projections pour les obligations.