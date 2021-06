Clover Health Investments s’envole de 85% : voici où acheter l’action CLOV

Clover Health Investments (NASDAQ : CLOV) est l’action la plus prisée de la semaine dernière, dont la valeur a bondi grâce à la communauté Reddit, WallStreetBets.

La valeur de l’action CLOV étant en hausse, les investisseurs du monde entier se demandent comment ils peuvent s’exposer à cette société. Sur cette page, c’est exactement ce que nous expliquons.

Lisez la suite pour découvrir ce qu’est Clover Health, quelles sont ses perspectives d’investissement futures et les meilleurs sites pour acheter des actions Clover Health.

Où acheter l’action Clover Health en ligne

Si vous souhaitez investir dans les actions CLOV rapidement et facilement, le moyen le plus simple est de vous inscrire auprès d’un courtier en bourse fiable et d’acheter des actions.

Cependant, tous les courtiers ne sont pas égaux, et certains se démarquent en offrant des structures de frais supérieures, une interface plus conviviale et un meilleur support client. Notre équipe d’analystes pense que les deux options ci-dessous sont votre meilleure chance :

CedarFX

eToro

eToro est une plate-forme d'investissement multi-actifs avec plus de 2000 actifs, y compris FX, actions, ETF, indices et matières premières. Les utilisateurs d'eToro peuvent se connecter, apprendre et copier ou se faire copier par d'autres utilisateurs.

Qu’est-ce que Clover Health Investments ?

Fondé en 2014, c’est un fournisseur américain d’assurance santé dont le siège social est situé dans le Tennessee. Grâce à sa plateforme logicielle, CLOV entend devenir un important assureur Medicare Advantage, fournissant une assurance santé à des millions d’Américains.

Pourquoi l’action CLOV est-elle en hausse ?

C’est grâce au forum Reddit, WallStreetBets. La communauté s’est intéressée à CLOV, et a repéré l’opportunité de faire grimper le cours de l’action de la société.

Cependant, il reste à voir dans quelle mesure cela est dû à la thématique du short squeeze, et dans quelle mesure c’est parce que les investisseurs pensent réellement que la société est sous-évaluée.

Devrais-je acheter des actions Clover Health ?

Si la volatilité et les risques importants ne vous dérangent pas, Clover Health peut générer des rendements importants et rapides. Sachez simplement que vos pertes pourraient être tout aussi spectaculaires.

À l’heure actuelle, les fondamentaux ont disparu et la fièvre des médias sociaux a pris le dessus. Il est donc très difficile de savoir ce qui va se passer prochainement. Si vous préférez investir dans quelque chose de plus prévisible, choisissez une autre action jusqu’à ce que tout soit terminé.

Prévision du prix de CLOV

Nous pourrions formuler un objectif de cours CLOV basé sur des paramètres objectifs. Cependant, nous ne pensons pas que cela soit très utile pour le moment.

Vous devriez plutôt vous concentrer sur les indicateurs techniques pour voir si vous pouvez obtenir une lecture du sentiment du marché, car c’est le principal moteur du cours de l’action Clover Health à l’heure actuelle.